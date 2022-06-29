В Башкирии 12-летний школьник спас тонувших в реке второклассника и его отца

Историю о юном герое рассказал в соцсетях глава Гафурийского района Башкирии

На днях в одной из деревень Гафурийского района Башкирии появился свой собственный герой. 12-летний школьник Радмир Хуснутдинов несмотря на свой юный возраст, уже показал себя самоотверженным и отзывчивым молодым человеком. В минувшую субботу школьник спас двоих человек, тонувших в небольшой, но очень бурной и холодной реке Усолка. О героическом поступке парня в своих социальных сетях рассказал глава района Фанзиль Чингизов.

Прогуливаясь по берегу реки Радмир увидел, как в воде тонет второклассник. Парень побежал к нему и вдруг увидел, как на помощь к мальчику пришел отец. Однако самостоятельно вытащить из воды ребенка мужчина не смог, и они оба стали идти ко дну. К счастью, юный герой не растерялся и не раздумывая ни минуты бросился на помощь. Радмир бросил утопающим спасательный круг и помог им выбраться на берег. К счастью, все обошлось – папа с сыном серьезно не пострадали.

- Парень поступил как настоящий мужчина. И поступок этот неоценим. Спасибо ему за совершенный подвиг! Особенные слова признательности родителям за то, что вложили в воспитание сына такие важные качества, как смелость и мужество, благодаря чему удалось избежать трагедии, - написал в своих соцсетях глава Гафурийского района Башкирии Фанзиль Чингизов.

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