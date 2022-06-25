Слезы, онлайн-курсы и хорошие учителя в школах: стобалльники из Башкирии рассказали, как им удалось идеально сдать ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 26 мая в Башкирии выпускники школ переживают один из самых важных периодов в своей жизни – сдачу единых государственных экзаменов, от результатов которых зависит судьба тысяч юношей и девушек республики. По информации регионального Министерства образования и науки, в ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 15 тысяч человек, а по математике базового уровня – 7259 человек.

Само собой, далеко не всем удалось добиться наивысшего результата в выпускных испытаниях. Нам удалось пообщаться с несколькими из таких молодых людей. Стобалльники ЕГЭ из Башкирии рассказали «Комсомолке» о своих впечатлениях от экзаменов, а также поведали о том, как им удалось заработать самые высокие баллы.

«СИДЕТЬ ЕЖЕДНЕВНО ПО ПЯТЬ ЧАСОВ С УЧЕБНИКОМ НЕ ПРИШЛОСЬ»

Феликс Ишмаев Фото: vk.com/public211731412

Феликсу Ишмаеву любовь к истории привил папа. Он с детства рассказывал ему про походы Александра Македонского, Александра Невского и Ивана Грозного. И в какой-то момент интерес юноши к истории перерос в самое настоящее хобби. Именно это, по его словам, и помогло ему заработать 100 баллов на экзамене.

– Год за годом ходил на олимпиады, и при подготовке к ним многое пришлось изучить. Таким образом, к 11 классу уже очень хорошо знал программу, и на протяжении последнего года просто все повторял. С самого сентября ежедневно сидеть по пять часов с учебником не пришлось. Я мог просто повторить один параграф, а потом уже идти по своим делам, – рассказал молодой человек.

Для успешной сдачи экзамена по истории, как утверждает выпускник уфимской гимназии №115, вполне достаточно базовых знаний по предмету.

– В изучении большинства вопросов не стоит погружаться слишком глубоко. Для сдачи экзамена на максимальный балл совсем необязательно знать таких нюансов, как, например, имя коня Чингисхана. Лучше просто внимательно изучить всю учебную программу, изложенную в учебниках, – этого будет вполне достаточно, – отметил юноша.

ПОЛЬЗА ОТ ОНЛАЙН-ШКОЛ

Екатерина Андреева Фото: vk.com/azat_sahabiev

Ученица белебеевской Башкирской интерната-гимназии Екатерина Андреева планирует стать врачом-терапевтом, и для поступления в медицинский вуз ей пришлось сдавать ЕГЭ по биологии и химии. На втором экзамене ей и удалось получить максимальный балл.

Девушка рассказала, что шла на экзамен с небольшим волнением, однако оно тут же испарилось, как только она увидела задания. Екатерина поняла, что попавшийся ей вариант вполне решаем, и потому 3,5 часа прошли для нее довольно быстро. Выпускница гимназии призналась, что экзамен ощущался «как обычная школьная контрольная».

– Еще в восьмом и девятом классах, во время моей учебы в сельской школе, у меня был хороший преподаватель по химии, благодаря которому у меня сформировалась хорошая база. В девятом классе сдавала ОГЭ по химии, а уже в десятом начала активно готовится к ЕГЭ. Больше занималась самостоятельно, однако еще приобретала курсы в онлайн-школах, – поделалась стобалльница.

Курсы в онлайн-школах, как пояснила Екатерина, представляют собой уроки, которые проводятся в режиме в видеоконференции. В процессе ученики имеют возможность задавать вопросы учителю, также занятие всегда сохраняется в формате видеозаписи, которую при необходимости можно пересмотреть. Помимо прочего, часто онлайн-школы предоставляют кураторов, которые проверяют домашние работы и к которым можно обратиться с вопросом по предмету.

Для успешной сдачи выпускных школьных испытаний, как считает Екатерина Андреева, в первую очередь необходимо как можно раньше определиться с выбором предметов и начать подготовку к ним заблаговременно.

– Для начала стоит внимательно слушать учителя и по возможности выполнять дополнительные задания. Также очень важно следить за своим состоянием. Необходимо высыпаться, чтобы информация лучше усваивалась. На самом же экзамене следует собраться с мыслями, успокоиться и не позволять себе поддаваться тревоге, – отметила девушка.

МНОГО ПРАКТИКИ И ГРАМОТНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ

Азат Шаяхметов Фото: Соцсети

Выпускник средней школы №1 города Межгорье Азат Шаяхметов начал готовиться к ЕГЭ по русскому языку примерно за девять месяцев до экзамена. Юноша утверждает, в процессе подготовки хорошо справлялся с пробными экзаменами, и потому изначально рассчитывал на высокий балл. На самом выпускном испытании, по словам молодого человека, ему очень повезло с заданиями.

– Были адекватная тестовая часть и адекватный текст для сочинения. А еще мне очень повезло с моим школьным учителем. Кибало Елена Юрьевна – очень сильный педагог. Она вела у нас русский язык с пятого класса, учила нас тщательно отрабатывать каждое задание. К ЕГЭ начали готовиться еще в восьмом классе, задания с экзамена стали решать уже тогда, – рассказал Азат.

Благодаря занятиям в школе стобалльник ЕГЭ из Межгорья перед экзаменом был уверен в своих силах, но все равно, чтобы закрепить собственные знания, за пару месяцев до экзамена приобрел курс в онлайн-школе.

Молодой человек считает, для достижения максимального результата на экзамене необходимо побольше практиковаться и тщательнее выстраивать распорядок дня. Во время длительного периода подготовки стоит ставить перед собой конкретные задачи.

Однако с головой уходить в ЕГЭ, по мнению юноши, не стоит. Азат Шаяхметов утверждает, что в процессе подготовки должен быть баланс: следует тщательно и упорно заниматься, но и для полноценного отдыха нужно тоже находить время.

– Также обязательно необходимо пробовать отправлять свои работы на проверку разным экспертам, чтобы получить наиболее объективную оценку собственных способностей. Ну и начать подготовку лучше всего заранее. Лучше плодотворно готовиться, шаг за шагом двигаясь по намеченному плану, а не пытаться судорожно усвоить обширный пласт знаний за оставшиеся пару месяцев, – отметил молодой человек.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ»

Фания Биишева Фото: Соцсети

Фания Биишева – выпускница уфимской гимназии-интернат имени Рами Гарипова. Девушка хочет пойти по стопам мамы и мечтает построить карьеру в области медицины. Она планирует поступить на стоматологическое отделение БГМУ, и пока Фания делает успехи в своем стремлении: ЕГЭ по химии ей удалось сдать на 100 баллов.

Свою победу на выпускном испытании девушка связывает с работой своего преподавателя в гимназии.

– В десятом классе я попала к очень сильному учителю химии – Рамазановой Гульнаре Мирсаяфовне. С первого дня она давала нам очень много заданий. Готовились очень усердно, мы просыпались в пять утра и ложились в одиннадцать. Даже летом преподаватель говорила нам проходить дополнительные учебные курсы, чтобы повысить свой уровень знаний, – рассказывает выпускница уфимской гимназии.

Усердная подготовка к ЕГЭ длилась протяжении двух лет, и порой Фание и ее одноклассницам было чрезвычайно тяжело.

– Было трудно, мы иногда плакали, очень радовались, когда наступало время уезжать на каникулы. Но и в это время мы делали по четыре-пять пробных вариантов в день, – поделилась стобалльница.

Однако все усилия не были напрасны. Фания Биишева считает, что благодаря решению самых сложных пробников, задания на ЕГЭ оказались для нее легкими.

– Никаких репетиторов и онлайн-школ – только самостоятельная работа и занятия с учительницей. Главное – не жалеть себя. Тяжело в учении – легко в бою, – подытожила девушка.

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СТО БАЛЛОВ

Кстати, в Башкирии продолжается программа, согласно которой молодые люди, набравшие сто баллов на ЕГЭ могут получить по 150 тысяч рублей за поступление в республиканские вузы.

Данную практику в Башкирии начали в прошлом году. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров подписал указе о том, что на единовременную премию могут рассчитывать школьники, которые набрали 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ при условии, что те будут поступать в местные вузы. В частности, в учебные заведения системы Евразийского НОЦ – БГПУ, БГМУ, УГАТУ, БашГУ и УГНТУ.

В 2021 году премии от руководителя республики получили 32 выпускника.