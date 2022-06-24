В 2022 году школьники из Башкирии, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, могут получить по 150 тысяч

В 2021 году премии получили 32 выпускника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии продолжается программа, согласно которой стобалльники могут получить по 150 тысяч рублей за поступление в республиканские вузы.

Напомним, что впервые подобную практику в Башкирии начали в 2021 году. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров подписал соответствующий документ. В указе описано, что на единовременную премию могут рассчитывать школьники, которые набрали 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ при условии, что те будут поступать в местные вузы. В частности, в учебные заведения системы Евразийского НОЦ – БГПУ, БГМУ, УГАТУ, БашГУ и УГНТУ.

В 2021 году премии от главы Башкирии получили 32 выпускника.