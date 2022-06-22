Машина принадлежит другому человеку: подробности гибели молодой невесты на трассе в Башкирии

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Появились подробности смертельного ДТП, в котором погибла 29-летняя невеста в Давлекановском районе Башкирии.

Напомним, что утром 22 июня главный автоинспектор Башкирии Севастьянов рассказал о смертельном ДТП в Давлекановском районе республики. 26-летний водитель «Chevrolet Cruze» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет на большой скорости. После этого машина перевернулась, а находившаяся в ней девушка погибла на месте. По версии выжившего водителя, он отвлекся из-за ссоры с пассажиркой, которая была его невестой. К слову, пара планировала сыграть свадьбу уже в конце июня. Увы, этому уже не суждено сбыться.

ЧЬЯ ЭТО МАШИНА

Как стало известно «КП-Уфа», автомобиль, попавший в смертельное ДТП, принадлежит отцу погибшей Евгении. По всей видимости, мужчина приобрел и застраховал его для своей дочери весной 2022 года. По предварительным данным, находившийся за рулем 27-летний жених не был вписан в страховой документ.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШЕЙ

Погибшая девушка, судя по всему, ранее уже была замужем и даже воспитывала двух детишек. Но семейная жизнь не заладилась, и супруги разошлись. Нового жениха Евгения также нашла в родном Давлеканово, где выросла и прожила всю жизнь. До 30-летнего юбилея Евгения не дожила буквально несколько дней.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства смертельного ДТП. Вполне вероятно, что на самом деле он произошло по другим причинам.