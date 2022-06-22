В Башкирии 29-летняя невеста за считанные дни до свадьбы попала в ДТП с женихом и погибла

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Давлекановском районе Башкирии из-за ссоры в ДТП разбилась молодая пара, готовившаяся к свадьбе. Невеста скончалась на месте происшествия. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась утром 21 июня на втором километре автодороги Давлеканово-Буздяк. По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулем Chevrolet Cruze отвлекся и вылетел в кювет. В машине находилась его 29-летняя невеста – она получила травмы, несовместимые с жизнью.

– Со слов водителя, авария произошла в момент словесной перепалки со своей пассажиркой, в ходе которого он отвлекся и потерял управление. Известно, что молодые люди планировали пожениться в конце месяца, – передали в Госавтоинспекции.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка.