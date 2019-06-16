Эмир Кустурица о фестивале "Сердце Евразии": "Я давно не видел так много людей"

В минувшую субботу в башкирской столице прошел заключительный Гала-концерт IV международного фестиваля искусств "Сердце Евразии", собравший на одной сцене самых разных исполнителей.

Настоящим музыкальным подарком стало выступление одного из лучших военных оркестров страны - Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии России под управлением уроженца Башкирии Азата Шахмухаметова, который представил две премьеры - фантазию на башкирские мотивы "Башкирское каприччио" и "Небо России", посвященную дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Мусе Гарееву.

Шариф порадовал ценителей высокой вокальной культуры, исполнив хиты советской песенной коассики и зарубежные хиты. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

Ценителей высокой вокальной культуры порадовал один из самых ярких участников второго сезона шоу "Голос" на Первом канале Шарип Умханов, выступающий сейчас под сценическим именем Шариф, исполнивший несколько композиций - от советской песенной классики до рок-хитов "Scorpions " и "Queen". Любители дискотек 80-х вспомнили молодость под хиты "Сиреневый туман" и " Я готов целовать песок" Владимира Маркина, рассказавшего со сцены о том, с каким трудом и многочисленными пересадками он добирался до Уфы из Владикавказа, где выступал накануне.

Башкирию на Гала-концерте представляли: вокальная группа "Премьер", фольклорный ансамбль"Узорица" и фолк-рок-команда "Аргымак", фронтмен которой Ринат Рамазанов в дни фестиваля был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Республики Башкортостан".

Фольклорный ансамбль " Узорица" представлял Уфу.Фото: Марат МУЛЮКОВ

- Фестиваль стал по-настоящему уникальным и богатым на выступления звезд ! - поделились впечатлениям музыканты "Аргымака". - Мы были в Мексике, Турции, Китае, Франции, Австрии, Чехии, Германии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Саудовской Аравии, но нигде в мире не видели уникального по своей красоте места, как наш амфитеатр.

Под большим впечатлением остался и знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, который вместе с "The No Smoking Orchestra" закрывал фестиваль. Кустурица и его большая команда прилетели в Уфу накануне, как раз в день концерта "Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!", посвященного 100 -летию образования Республики и могли прямо с балконов своих номеров в отеле " Хилтон" наблюдать за многотысячной толпой, отрывавшейся под песни популярного артиста национальной эстрады Радика Юльякшина и любоваться красочным салютом.

"The No Smoking Orchestra" спели на бисФото: Марат МУЛЮКОВ

- То, что я видел вчера вечером, было очень впечатляюще, - признался Эмир Кустурица на следующий день во время встречи с башкирскими кинематографистами. - Я давно не видел так много людей. Мне очень понравилось. Мы играем уже двадцать лет - это уже история. Но каждый раз, когда открываем новые просторы - это для нас самый большой вызов.

Выступление "The No Smoking Orchestra" , без сомнения, стало самым ярким и запоминающимся за весь четырехдневный фестивальный марафон. Под заводные балканские ритмы в пляс пустила не только зрители , но представители многочисленных СМИ, освещавших фестиваль.

Сами музыканты остались очень довольны горячим приемом и сказали, что были бы рады приехать в Уфу еще раз. А Эмир Кустурица, кроме того, получил приглашение приехать в качестве почетного гостя на международный кинофестиваль " Серебряный Акбузат" , который пройдет в Уфе с 24 по 27 августа.

Эмир Кустурица и его уфимские поклонники, не упустившие возможности сделать памятные фото с легендарным режиссером.Фото: Марат МУЛЮКОВ

- К сожалению, в этом году я не могу - в эти дни мы выступаем в Париже, - сказал, поблагодарив за приглашение, Кустурица .- Но почему нет в следующем году ?

Организаторы кинофестиваля ради такого гостя даже пообещали подстроиться под его график.

- Я захотел приехать, потому что я здесь никогда не был раньше, не знал вообще, что это такое Башкирия, - признался режиссер. - А увидел красивых, нормальных людей, природу красивую , а для меня природа - это самый важный элемент жизни. Мне все понравилось. Очень интересно открывать для себя новую культуру.