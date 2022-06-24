Быть в тренде: топ-5 профессий, которые не теряют актуальности

В производственно-технологическом центре ОДК-УМПО

Темп жизни с каждым годом нарастает. HR-специалисты пугают: рынок остро нуждается в новых профессиях, а старые либо перестанут существовать, либо уйдут в «цифру».

Да, в развивающемся мире появляются специальности, отвечающие новым вызовам. Но при этом по-прежнему актуальны и некоторые профессии, которым уже больше века.

Рассказываем про топ-5 профессий, которые очень востребованы сегодня и останутся на пике в ближайшие 10 лет.

1. Инженер-конструктор

Помните Надю Клюеву из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»? Современные инженеры-конструкторы совсем не те, что были в 80-е. Формат работы поменялся на цифровой: вместо ватманов с ластиками — специализированные компьютерные программы.

Компьютерное проектирование (CAD) предполагает использование программного обеспечения для создания и анализа графических моделей будущего изделия, а также оптимизации инженерных проектов.

С помощью инструментов CAD можно создавать двух- и трехмерные изображения, дополняя их всеми необходимыми сведениями об изделии, будь то изящная фарфоровая статуэтка или масштабный авиационный двигатель: его размеры, виды материалов, допуски.

С программным обеспечением эффективность работы конструктора значительно возрастает: CAD повышает производительность и сокращает сроки проектирования в разы, позволяет перейти от бумаги к «цифре».

Инженер-конструктор ОКБ «Мотор» ОДК-УМПО Мария Мураева:

Мария Мураева

— Главное качество инженера-конструктора — гибкость ума. Но также очень важна коммуникабельность. Современное программное обеспечение позволяет конструкторам работать в разных городах или даже странах. В этом есть свои плюсы, но я считаю, что живое общение ничто не заменит. Больше всего удовольствия на работе приносит ощущение, что ты нашел верный путь решения задачи, над которой бился долгое время. А самое сложное — ожидание результата.

2. Токарь

Каждый механизм состоит из тысяч деталей, обеспечивающих его безупречную работу. Профессионал, который создает с помощью станка идеально точные детали из металлических заготовок — токарь.

Токарь — самая востребованная профессия в машиностроении.

Руководствуясь конструкторской документацией, токарь определяет последовательность изготовления детали, подбирает инструменты и режим резания, производит расчеты. Вращаясь с большой скоростью, под воздействием режущих инструментов станка деталь приобретает заданную форму.

Квалифицированный специалист должен быть знаком с различными видами материалов, обладать экспертными знаниями в области токарной обработки, техническими навыками.

Типовые обязанности в машиностроении:

Токарная обработка и доводка сложных деталей по 7-10 квалитетам на универсальных токарных станках.

Обработка наружных, внутренних, цилиндрических, плоских, фасонных поверхностей.

Нарезка резьбы различного шага и профиля.

«Потолок» средней заработной платы по Уфе (по данным сайта hh.ru) по профессии токарь — 114 943 руб.

В ОДК-УМПО средняя зарплата квалифицированного токаря-универсала — 75 590 руб., а наибольшая зарплата по этой профессии здесь — 199 420 руб.

3. Фрезеровщик

Квалифицированный специалист по фрезерованию отлично разбирается в свойствах различных материалов, умеет читать сложные чертежи и подбирать максимально эффективный метод обработки детали на оборудовании.

Сегодня фрезеровщики востребованы в металлообрабатывающей промышленности и машиностроении, на предприятиях этим специалистам предназначена ключевая роль. В их число входит ОДК-УМПО.

Типовые обязанности в машиностроении:

Фрезерование сложных деталей по 7-10 квалитетам на горизонтальных и вертикальных фрезерных станках с применением специального и универсального режущего инструмента и приспособлений;

Обработка наружных, внутренних, цилиндрических, плоских, фасонных поверхностей.

«Потолок» заработной платы по Уфе (по данным сайта hh.ru) в этой профессии — 114 943 руб.

В ОДК-УМПО средняя зарплата квалифицированного фрезеровщика — 70 997 руб., а наибольшая зарплата по этой профессии здесь — 181 740 руб.

Заместитель управляющего директора — директор по персоналу ОДК-УМПО Николай Лютов:

— Мы готовы принять на работу 2 000 специалистов разных направлений: инженеров-технологов, токарей, операторов станков с ЧПУ, фрезеровщиков, шлифовщиков, слесарей механосборочных работ. УМПО выбирают за конкурентоспособную заработную плату, стабильность работы, возможность получения среднего специального и высшего образования как для сотрудников, так и для их детей. Важный момент: мы принимаем не только сложившихся профессионалов, но и тех, кто пока не имеет профессии, но готов ее получить. Обучаем бесплатно, трудоустройство на завод гарантируем.

4. Оператор станков с числовым программным управлением

Технологии работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) сегодня применяются во всех отраслях. Современные станки с ЧПУ позволяют в кратчайшие сроки выпускать технически сложные изделия с высокой точностью обработки деталей — до 0,001 мм.

Оператор станка — это специалист, который обладает знаниями в области программирования, понимает принципы обработки деталей, на «ты» с современными станками.

Сегодня в машиностроении все чаще применяется высокопроизводительное оборудование с числовым программным управлением, позволяющее снижать трудозатраты и себестоимость продукции. А значит, и востребованность операторов станков с ЧПУ будет расти.

Типовые обязанности в двигателестроении:

Ведение процесса обработки сложнопрофильных деталей на станках с программным управлением;

Умение корректировать программы станков, управлять группой станков.

«Потолок» средней заработной платы по Уфе по данным сайта hh.ru— 113 649 руб. В ОДК-УМПО средняя зарплата оператора станков с ЧПУ — 70 823 руб., наибольшая зарплата по этой профессии — 162 600 руб.

Инженер по наладке и испытаниям ОДК-УМПО Виталий Данилов:

Виталий Данилов

– На современном оборудовании работать интересно и приятно. На завод я пришел по совету друга. Понравились стабильная зарплата, условия труда, дружный коллектив. Сейчас, например, занимаюсь переводом деталей на новый универсальный обрабатывающий центр, который может качественно и быстро выполнять различные виды обработки.

5. Слесарь механосборочных работ

Профессия предполагает умение читать чертежи и техдокументацию, изготавливать из металла детали различной конфигурации, применяя различные методы слесарной обработки.

Руками слесаря отдельные детали превращаются в готовый работоспособный узел.

Типовые обязанности в машиностроении:

Слесарная обработка деталей сложной конфигурации в соответствии с технологической документацией;

Сборка, регулировка и отладка узлов, наружная резьба, притирка фланцев;

Устранение дефектов обнаруженных при сборке узлов.

«Потолок» средней заработной платы по Уфе по данным сайта hh.ru — 103 448 руб. В ОДК-УМПО средняя зарплата слесаря механосборочных работ составляет 75 011 руб., а наибольшая — 187 400 руб.

Мультискиллс-специалист – кто это?

Специалист, который владеет навыками программирования и работы на станках нескольких типов, умеет читать сложную техническую документацию, понимает особенности работы с металлом и продолжает расширять границы своих компетенций, будет востребован вне зависимости от курса доллара, состояния экономики и прочих внешних обстоятельств.

Именно поэтому станочник широкого профиля (токарь, фрезеровщик, шлифовщик в одном лице) входит в топ-50 самых востребованных рабочих профессий по версии Минтруда России.

Сегодня в Уфе есть возможность получить практически все рабочие профессии сразу, то есть стать мультискиллс-специалистом.

В ОДК-УМПО можно бесплатно освоить рабочую специальность

ГДЕ: На базе ОДК-УМПО действует Производственно-учебный центр авиационного комплекса Ростеха, где готовят мультискиллс-специалистов с нуля.

КАК: В рамках обучающей программы за два года вы освоите принципы работы с пятью видами станков как минимум, навыки обслуживания и мелкого ремонта оборудования. В этот период выплачивается стипендия до 36 000 рублей, а само обучение бесплатное!

ИТОГ: По окончании обучения вы получите профессию станочника широкого профиля (токарь, фрезеровщик, шлифовщик в одном лице), наладчика станков и манипуляторов с программным управлением, слесаря-ремонтника, слесаря-электрика. Вам гарантировано трудоустройство в ОДК-УМПО.

Кстати, в этом же центре сложившихся профессионалов обучают новым навыкам для получения смежной профессии. Срок такой программы — от 2 до 4 месяцев.

Если рабочей профессии пока нет, но вы готовы ее получить, есть вариант обучения по профессиям токарь, фрезеровщик, шлифовщик, оператор станков с ПУ, слесарь механосборочных работ. Это займет от полугода до 10 месяцев.

КАК ОСТАВАТЬСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Сегодня рынок труда перенасыщен «белыми воротничками», а спрос в квалифицированных кадрах рабочих специальностей не удовлетворен. Поэтому неудивительно, что в условиях современной экономики опытный токарь зарабатывает больше менеджеров и юристов.

— Такое положение дел связано с рядом причин, — отмечает член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, доктор экономических наук Рустем Ахунов. — Дефицит кадров рабочих профессий не компенсируется молодежью, поскольку на трудовой рынок сегодня выходят люди 20-30 лет, родившиеся в 1990-2000-х годах, когда наблюдалось существенное снижение рождаемости. Произошедшие тогда же изменения в экономике повлияли на приоритеты молодежи в выборе профессии, вырос интерес к получению высшего образования. Поэтому сегодня мы имеем недостаток квалифицированных рабочих кадров. Что делать? Ситуация уже меняется, однако требуется время. Мы наблюдаем, что крупный промышленный бизнес пошел по пути создания собственных учебных центров по подготовке рабочих актуальных профессий. Государство направляет усилия на поддержку профессиональных колледжей, поднятие престижа рабочих профессий. Яркий пример – чемпионаты по рабочим профессиям WorldSkills и др. Дело остается за самой молодежью: должно измениться их отношение к рабочим профессиям, необходимо, чтобы они осознали возможности рынка на современном этапе развития общества.

Больше информации о возможностях трудоустройства, получения новой востребованной профессии или переподготовки на сайте https://umporabota.ru/.

Контакты отдела кадров ОДК-УМПО:

Телефон: 8 (347) 239-56-95, 8 (347) 238-65-72, 8 (919) 600-28-14

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