3 способа сэкономить при покупке квартиры в Башкирии

Покупка новой квартиры - событие долгожданное, радостное, но и волнующее: как не прогадать с покупкой? Разбираемся с экспертами. Фото: Shutterstock

Старая шутка про цены, похожие на номера телефонов, всегда актуальна, если речь идет о недвижимости. Но можно ли сэкономить при покупке квартиры, а самое главное – сколько именно и как? Разбираемся вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера.

1. Обойтись без риэлтора

Раньше без него действительно было чрезвычайно сложно справиться: подобрать все возможные варианты, красиво поторговаться, проверить чистоту документов, провести через все подводные камни оформления документов – риэлтор был практически царь и бог на рынке недвижимости.

Но с развитием онлайн-сервисов острая необходимость в услугах этих специалистов снизилась. Особенно если вы берете квартиру в новостройке.

- Сейчас риэлторы по Уфе берут в среднем за свои услуги от 20-30 тысяч рублей и выше, - поделился с «КП» Сергей Фадеев, который совсем недавно имел опыт общения с такими специалистами. - А что они делают за эти деньги? По большому счету, просматривают сайты объявлений по продаже недвижимости и подбирают несколько вариантов для клиентов.

Когда Сергей понял это, он решил, что и сам справится с покупкой жилья без посредников. Сделал он это с помощью сервиса Домклик от Сбера. Здесь можно не только подобрать все подходящие варианты квартир (как это правильно сделать, мы уже писали здесь, но и сравнить цены на похожие объекты, а также рассчитать кредит онлайн с помощью «ипотечного калькулятора».

Купить новую квартиру теперь можно без посредников с помощью сервиса Домлик от Сбера. Вот, например, в ЖК Централ парк в Уфе. Источник: https://ufa.domclick.ru/

- Сначала мы выбрали более-менее подходящие нам по району, цене и количеству комнат варианты и сравнили их по всем параметрам, - рассказывает наш герой. - Есть там такой бесплатный сервис – «Сравнение объявлений». Затем, когда определили топ лучших квартир, сами связались с продавцами и договорились о просмотрах.

Приглянувшуюся квартиру Сергей проверил через сервис «Юридическая проверка» – она включает в себя заказ выписки из ЕГРН, историю переходов права собственности, онлайн-консультацию юриста и ряд других действий, обеспечивающих безопасность сделки. Да, это не бесплатно, но на порядок дешевле, чем если бы вам это пришлось делать через риэлтора. И быстрее.

За что еще берут деньги сотрудники агентств недвижимости? За составление договора купли-продажи. Но надежнее и дешевле заказать его на Домклик - уже проверенный юристами и соответствующий требованием банка (важно для тех, кто берет ипотеку) и Росреестра. Что и сделал Сергей Фадеев.

- Мы заполнили реквизиты, поставили подписи и отправили договор на регистрацию – также через электронный сервис, без посещения Росреестра. Все оказалось очень просто, - делится уфимец.

2. Покупать жилье на этапе строительства

Застройщики выпускают в продажу квартиры еще на стадии котлована или фундамента. Разница в цене между еще не возведенным домом и тем, который вот-вот будет сдан, может достигать 10-30%. Если добавить к этому ипотеку по льготной «новостроечной» ставке, можно выгадать ощутимую сумму. Главное, внимательно проверить застройщика – ведь ждать новоселья придется несколько лет.

Делать это удобно через сервис Домклик. Во-первых, там можно выбрать новостройки, которые сейчас на стадии котлована. Во-вторых, тут же получить всю необходимую информацию по каждому из объектов бесплатно – от проектной декларации до количества свободных квартир и их планировок и динамики цен.

Сейчас выгодно покупать квартиры на стадии котлована или фундамента: можно прилично сэкономить. ЖК Некрасовский в Уфе - один из вариантов покупки. Источник: https://ufa.domclick.ru/

3. Оформить налоговый вычет

Не зря же у вас ежемесячно вычитают 13% от зарплаты. Уплаченный НДФЛ можно вернуть, в том числе и за покупку недвижимости. Кстати, жители Башкирии активно пользуются такой возможностью: только за первые четыре месяца 2022 года документы на налоговый вычет подали 2320 человек. По данным ФНС по Башкирии, 18,6 процента обращений в региональные налоговые органы посвящено именно этому вопросу.

Условия для получения вычета минимальны: официальный доход с отчислениями налогов, гражданство России и наличие документов, подтверждающих факт покупки. Важный нюанс куплена должна быть квартира не у ближайших родственников или работодателя.

Лимит, от которого высчитывается вычет, составляет 2 миллиона рублей для стоимости самой квартиры (даже если она стоила намного больше) и 3 миллиона – для процентов по ипотеке. То есть суммарно вы сможете вернуть до 650 тысяч рублей: 260 тысяч за само жилье и до 390 тысяч – за проценты.

5 фактов, которые надо знать о налоговом вычете

Для его получения не надо даже выходить из дома. Подать заявление можно через Госуслуги или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (в нем можно авторизоваться также через Госуслуги).

Если недвижимость куплена в браке, то право на полноценный вычет имеют оба супруга, даже если собственником числится только один из них. В таком случае заявление заполняют и муж, и жена – каждый через свой личный кабинет. И каждому вернется искомая сумма.

Вычет приходит за год, предшествующий тому, когда вы подали заявление. То есть, если вы купили квартиру в 2022-м, то заявление на возврат вы можете подать, начиная с 2023 года.

Если за год вы заплатили налогов меньше, чем мог бы быть вычет, то в следующем году вы можете снова подать заявление. А потом еще раз, и еще раз, пока лимит не будет исчерпан.

Если квартира стоила меньше 2 миллионов рублей, то остаток вычета разрешено переносить на покупку следующего жилья – такое правило действует с 2014 года. Процентов по ипотеке оно не касается, вычет с них можно получить только один раз.

КСТАТИ

По данным аналитического центра сервиса Домклик, на конец мая 2022 года в Башкирии есть более 21 тысячи активных объявлений о продаже недвижимости на вторичном рынке и более 7,5 тысяч объявлений на рынке новостроек. В одной только Уфе продается более 18,8 тысяч объектов недвижимости, из которых более 10,8 тысяч – «вторичка», и чуть больше 5 тысяч – в новостройках.