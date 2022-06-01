Перед летом в Башкирии ослабили антиковидные ограничения. Выяснили, как люди соблюдают оставшиеся

В уфимском общественном транспорте практически никто не ездит в защитных масках Фото: Павел КРАЙНОВ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в собственный указ о повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Родители по всей республике просили его разрешить посещение выпускных в школах и утренников в детских садах, и руководитель региона после консультации с Роспотребнадзором снял эти ограничения.

Ранее изменения в антиковидный указ вносились в конце марта этого года и тогда в Башкирии разрешили проведение массовых мероприятий с количеством не более 500 человек, отменили социальную дистанцию и еще ряд ограничений. Например, власти разрешили больше не носить перчатки и позволили собираться «трудовым коллективам» количеством более 30 человек и отменили рекомендацию на перевод части сотрудников на удаленную работу.

Даже когда в салоне автобуса много пассажиров, почти никто не спешит использовать защитную маску Фото: Павел КРАЙНОВ

КАКИЕ ЗАПРЕТЫ ДЕЙСТВУЮТ

Однако до вчерашнего дня действовал запрет на посещение родителями мероприятий в школах и детских садах и, самое главное, масочный режим все еще действует на территории всей страны. Речь идет о постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой об обязательном ношении в общественных местах защитных масок. Более того, штрафы за несоблюдение масочного режима на федеральном уровне никто не отменял. Были отменены региональные штрафы, так как они дублировали уже действующие.

Как известно, коронавирус никуда не делся, а специалисты Минздрава России и вовсе совсем недавно прогнозировали новую волну заболеваемости. «КП-Уфа» решила узнать, насколько масочный режим соблюдается в Уфе. Для наглядности мы посетили несколько магазинов и проехались в общественном транспорте. Ведь именно в автобусах и супермаркетах уфимцы бывают чаще, чем, например, в клубах или кинотеатрах.

Уфимцы и гости башкирской столицы перестали носить маски в магазинах и в транспорте Фото: Павел КРАЙНОВ

КАК СОБЛЮДАЕТСЯ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Хотя масочный режим в Башкирии, как и по всей стране так и не был отменен, в общественном транспорте Уфы довольно редко можно встретить пассажиров в защитных масках. Мы проехались по городу на автобусах и лично убедились в этом. На автобусах «Башавтотранса» по-прежнему наклеены предупреждающие стикеры, где указано, что вход в салон без маски запрещен.

Но, похоже, что жители и гости башкирской столицы перестали бояться коронавируса – встретить человека в маске практически невозможно. Даже кондукторы и те не особо соблюдают правила. А ведь еще совсем недавно даже на остановках люди стояли в масках, а в транспорте и подавно.

Еще одно место, где маску использовать нужно обязательно – супермаркет. Магазины, как и автобусы, закрытые помещения и представляют собой места массового скопления людей. Но даже там уфимцы не пользуются средствами индивидуальной защиты. Хоты на входных дверях и выставлены предупреждающие таблички о том, что в помещении следует соблюдать масочный режим. Чаще всего в защитных масках там можно встретить людей старшего поколения. Молодые люди крайне редко соблюдают действующие правила.

В супермаркетах очень редко можно встретить покупателей, соблюдающих масочный режим Фото: Павел КРАЙНОВ

В небольших магазинах у дома кассиры и администраторы относятся к посетителям без масок довольно лояльно. Но есть в Уфе несколько крупных гипермаркетов, где покупателей без масок не обслуживают. Продавцы отказываются пробивать покупки в случае, если посетитель не носит защитную маску. Но так происходит только в крупных торговых сетях.

СТРОГИЕ МЕРЫ

Однако есть в башкирской столице еще учреждения, где действует собственный антикоронавирусный режим. Городские больницы продолжают работать в условиях карантина по коронавирусу. На сегодняшний день там действуют достаточно серьезные ограничения: посетителей ни к кому не пускают, а в буфет больше четырех человек не пускают. Делается это для того, чтобы не допустить скопления людей. При этом в столовую можно ходить как обычно. А еще в детских больницах Уфы всем родителям обязательно нужно ходить в масках.

К слову, на прошлой неделе Роспотребнадзор по Башкирии спрогнозировал новую волну распространения коронавируса. Об этом еще 24 мая заявила на брифинге Минздрава республики представитель ведомства Галина Пермина. Она подчеркнула, что коллективный иммунитет в регионе стал снижаться и это вызывает опасения у специалистов. В этой связи санитарные врачи советуют всем пройти ревакцинацию от COVID-19.