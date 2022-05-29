«SODA-FEST» в Стерлитамаке собрал рекордное количество зрителей

Фото: БСК

В минувшую субботу жителей Стерлитамака порадовал грандиозный фестиваль «Soda fest», приуроченный к празднованию Дня химика и Дню города. Фестиваль стал ярким завершением проекта БСК «Неделя большой химии». На главной городской площади Стерлитамака собрались около 100 тысяч человек – такое количество гостей город видел впервые.

Фото: БСК

ЗАЕЗД БАЙКЕРОВ И ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ

Праздничный нон-стоп марафон стартовал в 10.00. Организаторы фестиваля предусмотрели развлечения на любой вкус: развлекательная площадка была поделена на множество тематических зон для детей, взрослых, в том числе старшего поколения.

Так, в Тихой зоне в течение дня проходила концертная программа с участием национально-культурных центров города для людей «золотого» возраста. В зоне Тинейджеров дети и подростки соревновались в хип-хоп баттлах.

Фото: БСК

В парке Жукова разместился «Город мастеров», где местные ремесленники демонстрировали результаты своего творчества, а каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Экстремалов и любителей острых ощущений безусловно впечатлил эпичный заезд байкеров и фестиваль автозвука – место, которое «прокачало» всех участников без исключения!

Нельзя не упомянуть и про фестиваль еды «Три Гуся», где были представлены все кухни мира. Гурманы по достоинству оценили национальный фастфуд, бургеры, различные виды мяса и напитков. Запах мангала и пряные ароматы никого не оставили равнодушными!

ПАРАД ЮНЫХ ПРИНЦЕСС

Открытие праздничных гуляний началось с уже традиционного для Стерлитамака Парада детских колясок. Участники этого необычного соревнования проявили весь свой креатив, превратив обыкновенные коляски в самые настоящие произведения искусства. Площадь перед ГДК заполнили юрты, паровозы, сказочные кареты, «скорые помощи», избушки и даже жемчужные раковины на колесах.

Фото: БСК

Победителям в номинациях вручили дорогие подарки от Башкирской содовой компании – пылесосы, телевизоры и стиральные машины. Также все участники парада получили подарочные наборы с термокружками и поясными сумками.

Ну а самым трогательным событием праздника стал Парад юных принцесс, в котором приняли участие 102 самые активные выпускницы из 63 детских садов города. Многие из них являются активными участниками и победителями различных городских, республиканских и федеральных конкурсов, соревнований и олимпиад, например, «Кубок Гагарина» и «ИкарЁнок» по робототехнике. Также талантливые дошкольники не раз представляли республику на Всероссийском конкурсе в Москве по робототехнике. Все будущие первоклассницы получили памятные подарки от Башкирской содовой компании – школьные рюкзаки!

Фото: БСК

В рамках фестиваля также прошло награждение победителей Большой содовой олимпиады по химии, которая прошла 20 апреля, и в которой приняло участие 127 ребят из Стерлитамака, Ишимбая, а также Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Ребята, ставшие призерами в своей возрастной категории, получили подарки от Башкирской содовой компании, среди которых смарт-часы Samsung Galaxy Watch4, ноутбуки-трансформеры, акустическая система, умные колонки, утюги. Педагоги, чьи ребята стали победителями олимпиады, получили робот-пылесос и парогенератор. Также все призеры олимпиады получили дипломы и памятные подарки от Башкирской содовой компании.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ САМЫХ ДОСТОЙНЫХ РАБОТНИКОВ БСК

Главным событием Дня химика стало награждение сотрудников БСК. Ордена «За заслуги перед химической индустрией России» 2 степени получили шесть работников Башкирской содовой компании. Почетное звание «Заслуженный химик Республики Башкортостан» было присвоено четырем сотрудникам БСК, еще два сотрудника компании были награждены Почетной грамотой Республики Башкортостан по указу, подписанному Радием Хабировым. За высокий профессионализм и добросовестный многолетний труд в химической промышленности Почетной грамотой главы администрации Стерлитамака были награждены четверо работников предприятия.

За многолетний добросовестный труд и огромный личный вклад, внесенный в развитие промышленности РФ, звание «Почетный химик» получила Маннанова Зульфия Мисхатовна - станочник широкого профиля цеха № 27.

Фото: БСК

А еще в честь праздника Башкирская содовая компания организовала беспрецедентную акцию «Сода-лото». В течение дня прошло сразу три розыгрыша по купонам от газеты «Вестник содовой компании». Победители получили ценные призы – робот-пылесос, компьютер-моноблок и даже огромный телевизор диагональю 65 дюймов!

На протяжении всего дня волонтеры Башкирской содовой компании раздавали гостям праздника памятные сувениры – нагрудные значки «Сода», флажки, шарики, раскрашенные в корпоративные цвета компании. Те, кого мучала жажда, могли совершенно бесплатно насладиться вкуснейшей водой «Содовой». Всего за время праздника было роздано 9 тысяч порций лимонада, 5 тысяч воздушных шаров и флажков и более тысячи значков. Также было разыграно 15 мячей, 8 стиральных машин, 8 роботов-пылесосов, 10 телевизоров, 6 велосипедов и более 100 подарочных наборов от БСК.

ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ, ЛАЗЕРНОЕ ШОУ И ФЕЙЕРВЕРК

Концертная программа фестиваля проходила одновременно на четырех сценических площадках. Весь день на основной сцене (которая, к слову, по своим масштабам в четыре раза (!) превосходила размеры сцен прошлых лет), выступали артисты самых разных жанров. На малой сцене свое мастерство демонстрировали творческие коллективы города. Специально приглашенным гостем праздника стал Влад Кобяков – известный блогер и певец. Кумир тысяч подростков произвел такой фурор среди юных зрителей, что решил продолжить свое выступление на главной сцене, чтобы каждый фанат мог вдоволь насладиться его выступлением.

Фото: БСК

Вечернюю программу «Soda-fest» украсили звезды регионального и федерального масштабов. Для гостей праздника выступили Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, группа HammAli & Navai и Стас Михайлов. Ведущим стал известный шоумен Тимур Родригез.

Апофеозом праздника стало световое шоу от Башкирской содовой компании – в ночном небе яркими звездами вспыхнули тысяча дронов, показавших главные символы Стерлитамака и компании БСК. Затем гостей ожидало ошеломляющее лазерное шоу, продемонстрировавшего связь города и завода. И по традиции завершил праздник красочный фейерверк прямо с крыши Городского Дворца культуры – такое фееричное зрелище город запомнит надолго!