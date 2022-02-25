«Хочется лезть на стену!»: жительница из Башкирии страдает из-за жуткого ЧП, которое произошло еще 10 лет назад

Светлана мечтает избавиться от боли и жить обычной жизнью. Фото: соцсети

В сентябре прошлого года «Комсомолка» уже писала о жительнице Мелеуза Светлане Епрынцевой, которая 10 лет назад попала в жуткую аварию, но все же выжила вопреки всем прогнозам врачам. За эти месяцы жизнь Светланы сильно изменилась: девушка с радостью рассказывает, что стала увереннее ходить и говорить. Вот только жуткие боли до сих пор каждый день напоминают Светлане о страшном дне аварии, но пока врачи только лишь разводят руками. Совсем скоро девушка собирается отправиться на консультацию и лечение в московскую клинику, поскольку это ее последний шанс избавиться от мучительных каждодневных страданий.

«ОТ БОЛИ ХОЧЕТСЯ РЫДАТЬ И ЛЕЗТЬ НА СТЕНУ»

Напомним, что трагедия случилась 26 августа 2011 года. Светлана готовилась к занятиям на 5 курсе университета, и в последние дни каникул решила встретиться с подругой. Вечером их общий знакомый предложил развезти девушек по домам, но из-за того, что сел за руль нетрезвым, не справился с управлением и вылетел в кювет.

18 дней комы, 25 дней реанимации, открытая черепно-мозговая травма и 4 операции – вот чем закончилась та роковая поездка для Светланы. Врачи сначала не давали вообще прогнозов, что она выживет, потом убеждали родителей, что дочь навсегда останется глубоким инвалидом. Да, Светлана получила первую группу инвалидности, но благодаря поддержке и семьи и собственной силе духа через несколько лет уже смогла передвигаться не только на инвалидной коляске, но и даже пытаться обслуживать себя самостоятельно.

Авария, произошедшая 10 лет назад, разделила жизнь девушки на до и после. Фото: соцсети

- Конечно, даже за эти несколько месяцев все изменилось в лучшую сторону. Если раньше у меня были большие проблемы с координацией и равновесием, то теперь я все лучше хожу, двигаюсь, у меня в лучшую сторону изменилась речь. Единственное, что отравляет мне жизнь – это мучительные, просто невыносимые боли в челюсти, переходящие на всю голову. Врачи сначала говорили, что это невралгия, затронут троичный нерв. Сколько я прошла обследований! Сколько объездила врачей и больниц! Меня лечили инъекциями ботокса, иглоукалыванием, но лучше совсем не становилось. В итоге очередное МРТ выявило, что во время аварии и удара у меня не только потрескался весь череп, но и сильно пострадала челюсть. Все нервы там просто зажаты, кости смещены, отсюда эти боли, от которых буквально хочется рыдать и лезть на стену, ведь даже сильные обезболивающие препараты почти не приносят облегчения, - вздыхает Светлана. – К счастью, мне удалось выйти на одного очень известного московского специалиста, который занимается такими проблемами. Совсем скоро я поеду в Москву, на лечение в НИИ Неврологии, и очень хочу верить, что мои мучения, наконец, закончатся.

А после Светлану Епрынцеву ждет курс реабилитации в нейрореабилитационном центре Санкт-Петербурга, где она будет заниматься на инновационном аппарате «Брейн-порт». Это поможет восстановить навыки ходьбы и удерживать равновесие. Благодаря помощи читателей «КП» и других неравнодушных людей, девушке удалось собрать стоимость реабилитации. Правда, остается проблема: необходимы средства на дорогу до Санкт-Петербурга и проживание, ведь в клинике полной госпитализации не предусмотрена. Такие траты совершенно неподъемны для молодой девушки, ведь из-за травм она по-прежнему не может работать и живет вдвоем с мамой на свою пенсию по инвалидности. Вы тоже можете помочь Светлане исполнить ее главную мечту и жить полноценной жизнью. Для этого вы можете сделать посильный вклад на карту 4279 3806 8245 6167 (карта привязана к номеру 8(917)043-56-30).