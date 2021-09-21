«Удар и темнота»: жительница Башкирии уже 10 лет пытается вернуться к нормальной жизни после аварии

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Еще 10 лет назад жизнь Светланы Епрынцевой напоминала настоящую сказку: любимый университет, друзья, яркие впечатления, но страшная авария разделила жизнь молодой девушки на до и после. Несмотря на опасения врачей Светлана выжила после серьезной черепно-мозговой травмы, но ее последствия до сих пор дают о себе знать. Сейчас молодая женщина мечтает вернуться к полноценной жизни – выходить одной на улицу, начать работать, но для этого ей нужно пройти дорогостоящую реабилитацию.

ЗНАКОМЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПОДВЕЗТИ ДО ДОМА

Все произошло 26 августа 2011 года. Светлана как раз перешла на пятый курс на факультете философии и социологии БашГУ. Преподаватели прочили ей красный диплом, и студентка с нетерпением ожидала начала занятий.

- В тот день я приехала из Уфы в Мелеуз, чтобы встретиться с подругой, посидеть в кафе. Чуть позже к нам присоединился ее знакомый, мы все вместе веселились, а уже вечером он предложил нас подвезти до дома. Я села на заднее сиденье, потом машину неожиданно занесло, закрутило и выбросило в кювет. Последнее что я помню – это удар и темнота, - вспоминает Светлана.

На скорой девушку перевезли в мелеузовскую больницу, а потом переправили в Салават. 18 дней комы, 25 дней в реанимации, открытая черепно-мозговая травма и 4 операции: врачи не давали никаких прогнозов, но Светлана все же выжила и открыла глаза.

- Мне досталось больше всего, а водителю, который, кстати, был пьян, поэтому и не справился с управлением, и подруге повезло больше. Они отделались переломом ног и таза. А мне же пришлось заново учиться жевать и глотать, держать ложку, жить… Да, я осталась инвалидом первой группы, но самое главное, что в своем уме! – радуется молодая женщина.

Фото: соцсети

СПУСТЯ 3 ГОДА СДЕЛАЛА ПЕРВЫЕ ШАГИ

Рядом со Светланой постоянно были ее родители, которые не отходили от дочери ни на шаг. Они возили ее и на ЛФК, и на лечебный массаж, и сами постоянно занимались с девушкой, разрабатывая переломанные конечности.

- В 2014 году я начала делать первые шаги. Не передать, какое это было счастье, ведь до этого я передвигалась только на инвалидной коляске. Конечно, самостоятельно выйти на улицу, пройтись по магазинам, прогуляться в парке я пока не могу, но дома потихоньку стараюсь ходить сама. До сих пор не восстановилась чувствительность рук, нарушена моторика. Но я не опускаю руки: занимаюсь алмазной мозаикой, стараюсь что-то помочь по дому с уборкой и готовкой, - делится Светлана.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛНЮ МЕЧТУ ОТЦА»

Больше всего сейчас молодая женщина мечтает, что ей все же удастся вернуться к обычной жизни и даже выйти на работу по специальности. Невролог посоветовал Светлане пройти курс в нейрореабилитационном центре Санкт-Петербурга на инновационном аппарате «Брейн-порт» — это поможет восстановить навыки ходьбы и удерживать равновесие. Стоимость курса – около 153 тысяч рублей плюс проживание в Санкт-Петербурге – такая сумма оказалась неподъемной для Светланы, которая живет вместе с мамой.

- В прошлом году мой отец умер от коронавируса. До сих пор очень тяжело переживаю эту потерю. Ведь именно папа постоянно был со мной рядом, занимался со мной, не давал упасть духом. И я пообещала себе, что обязательно восстановлюсь, потому что он об этом мечтал, - делится Светлана Епрынцева.

Друзья предложили Светлане открыть сбор средств. Сейчас молодая женщина обращается ко всем неравнодушным жителям Башкирии помочь ей вернуться к обычной жизни, ведь до заветного результата осталось совсем немного. Если вы хотите помочь Светлане Епрынцевой, то можете сделать посильный вклад на карту 4279 3806 8245 6167 (карта привязана к номеру 8(917)043-56-30).