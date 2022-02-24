Проголосуй за лучшую клинику Башкирии!

В этом году «Комсомолка» проводит пятое юбилейное голосование Клиника года 2022, полюбившиеся нашим читателям и номинантам.

Пожалуй, врач – самая благородная и сложная профессия на свете. Медик находится в вечной схватке со смертью и болью. Эта ответственная работа требует высокой компетенции, полной концентрации сил и душевной щедрости.

И в частные, и в государственные клиники мы приходим с надеждой на выздоровление, на улучшение качества жизни - самого ценного, что есть у нас на этом свете. Эту ценность не измерить никакими деньгами, но, порой, простое слово благодарности доктору придает ему сил двигаться дальше на своем непростом пути.

Вместе с лучшими докторами и клиниками республики редакция будет готовить полезные материалы на темы здоровья, разбираться в современных методах лечения, знакомить с самыми именитыми докторами, сравнивать цены коммерческих клиник. А вы сможете узнавать интересные факты и оставлять свои голоса за те клиники региона, где когда-то лечились.

Уважаемые читатели! В этом разделе мы собрали номинантов на премию «Клиника года» - 2022». Если вы хотите сказать спасибо врачам клиники, в которой вам помогли, - непременно отдайте ей свой голос. Это – наилучшее выражение благодарности!

После подведения итогов мы наградим те медицинские учреждения, которые набрали наибольшее количество голосов по номинациям.

В каждой номинации можно голосовать не более одного раза в сутки с одного ip-адреса.

Итоги конкурса мы подведем в августе 2022 года.

Наши номинанты ждут именно вашего голоса!

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

1. На сайте kp.ru.

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ:

1. Лучшая многопрофильная клиника.

2. Лучшая детская клиника.

3. Лучший роддом Башкирии.

4. Лучший травмпункт.

5. Лучшая клиника по оказанию услуг для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОМИНАЦИИ:

1. Лучшая стоматология для взрослых.

2. Лучшая детская стоматология.

3. Лучшая офтальмологическая клиника.

4. Лучшая клиника в сфере неврологии.

5. Лучшая клиника в сфере ортопедии.

6. Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

7. Лучшая клиника по оказанию услуг в области лечения аллергии.

8. Лучшая ЛОР клиника.

9. Лучшая клиника по оказанию услуг в области гастроэнтерологии.

10. Лучшая клиника в области женского здоровья.

11. Лучшая клиника в области мужского здоровья.

12. Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии.

13. Лучшая клиника по оказанию лабораторно - диагностических услуг.

14. Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг.

15. Лучшая клиника в сфере лечения кожно-венерологических заболеваний

И др. номинации.

Положение конкурса.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

Участвовать в конкурсе могут все медицинские учреждения республики Башкортостан: государственные, муниципальные, частные.

Если вы хотите принять участие в конкурсе необходимо позвонить по телефону:

Сот. 8 987 484 36 33, Мирославская Людмила, либо отправить заявку по э/п: int-ufa@phkp.ru