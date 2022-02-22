Коллективный иммунитет и отмена QR-кодов: в Башкирии пятая волна коронавируса постепенно идет на спад

Теперь в кафе можно попасть и без QR-кода, но обязательно в маске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация с пятой волной коронавируса в Башкирии по-прежнему остается довольно напряженной, хотя в Минздраве успокаивают, что резкий подъем заболеваемости уже идет на спад. Самой же главной новостью прошлой недели стало заявление Радия Хабирова о том, что республика, наконец, достигла коллективного иммунитета по ковиду, а значит, строгая система QR-кодов отменяется.

РЕСПУБЛИКА ДОСТИГЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

В минувшую пятницу Радий Хабиров сделал неожиданное заявление: несмотря на тысячи новых заболевших коронавирусом в республике снимается часть антиковидных ограничений и отменяется обязательная система QR-кодов в общественных заведениях. Это значит, что теперь посещать торговые центры и гипермаркеты, музеи, салоны красоты, кинотеатры, кафе и рестораны, бассейны, рынки, гостиницы и профилактории, а также ездить на междугородних рейсах можно без предъявления QR-кода. При этом ограничения продолжают действовать в помещениях закрытого типа, если вместимость зала составляет более 500 человек. Термометрия, соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок остаются обязательными.

По словам Хабирова, такое решение оперштаба обусловлено тем, что регион достиг необходимого порога коллективного иммунитета. На сегодняшний день вакцинировано уже 98,3 процентов населения, подлежащего иммунизации — это 2441347 человек. Полностью завершили вакцинацию 93 процента населения – 2297143 жителя республики. Отдельно в правительстве подчеркнули, что начиная с 21 февраля кроме переболевших и вакцинированных QR-код могут получить люди с антителами, подтвержденными лабораторно.

Заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ идет постепенно на спад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧТО С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ?

Если говорить о ситуации с заболеваемостью ковидом в целом, то расслабляться пока еще очень рано. За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 4380 жителей Башкирии. Общее число заболевших в республике достигло уже 194 тысяч человек. При этом рост заболеваемости постепенно начинает снижаться: например, прирост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил всего 40 процентов, а не 150, как было ранее.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой и бессимптомной форме, поэтому лечатся амбулаторно. В стационарах находится 301 пациент, состояние 33 врачи оценивают как тяжелое. При этом в ИВЛ никто из госпитализированных не нуждается. Всего в республике развернуто 3500 инфекционных коек, занятость которых составляет 80 процентов – в основном, это лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. В Минздраве отметили, что уровень госпитализаций не превышает 3 процента ежесуточно. Что касается умерших, то за минувшие выходные в Башкирии скончались еще 37 человек. Всего жертвами вируса с начала пандемии стали 5058 жителей республики.

МЕНЬШЕ ГРИППА И ОРВИ, БОЛЬШЕ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Что касается других респираторных заболеваний, то, как сообщила главный санитарный врач Башкирии Анна Казак, заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 32,8 процентов. А вот случаи внебольничной пневмонии напротив участились.

- Если на прошлой неделе мы фиксировали снижение заболеваемости по внебольничной пневмонии, то на этой неделе есть увеличение. В первую очередь, это связано со сроками обращаемости населения за медицинской помощью, - пояснила Анна Казак.

В настоящий момент в Башкирии на карантин по гриппу и ОРВИ закрыт 141 класс. Еще 11 школ, где в общей сложности учатся более 2 тысяч учеников, полностью переведены на дистанционное обучение.

КОВИД-ГОСПИТАЛЬ В СИБАЕ ОТКРОЕТСЯ В МАРТЕ

Продолжается в республике полным ходом и строительство новых ковид-госпиталей. В минувшую субботу с рабочим визитом стройку инфекционного центра в Сибае посетил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Сейчас там строители уже закончили возводить фундамент, стены и крышу и уже приступили к прокладке внутренних и наружных сетей. Одновременно закупается все необходимое медицинское оборудование и обучается медперсонал. Ожидается, что уже 18 марта новый ковид-госпиталь сможет принять первых пациентов.

2) Новый ковид-госпиталь в Сибае начнет принимать пациентов уже 18 марта. Фото: правительство РБ.

- Очень важно сдать объект в кратчайшие сроки. При этом, несмотря на скорость, качество тоже не должно страдать, чтобы потом ничто не отвлекало врачей от работы. В целом, движемся нормально, согласно графику, - уточнил Андрей Назаров.

Отмечается, что ковид-госпиталь в Сибае будет немного меньше госпиталей в Зубово и Стерлитамаке и рассчитан на 50 боксированных палат, 10 из которых – реанимационные. Однако при необходимости в госпитале предусмотрена возможность развернуть 230 инфекционных коек с подключением кислорода. Также в сибайском ковид-госпитале будет оборудована экспресс-лаборатория, а рядом с госпиталем будет оборудована вертолетная площадка для медицинских вертолетов и кислородная станция.

- Этот ковид-госпиталь позволит разгрузить другие медицинские структуры Зауралья. Из опыта понятно, что квалифицированные врачи, современное оборудование и лекарства должны быть собраны в одном месте, - подчеркнул Андрей Назаров.