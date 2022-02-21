В Уфе полицейский застрелил опасного закладчика, на место выезжал министр МВД по Башкирии

Стражи порядка выехали на вызов местных жителей в Тужиловку и столкнулись с агрессивными закладчиками

В минувшее воскресенье, 20 февраля, в Уфе посреди белого дня сотрудник полиции застрелил 41-летнего мужчину, который угрожал стражам порядка лопатой. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, инцидент произошел в частном секторе, известном как Тужиловка, на улице Мамина-Сибиряка.

Все началось с того, что около 15:00 часов в полицию позвонил местный житель и сообщил, что около его дома ходят неизвестные люди и что-то ищут в снегу. Он предположил, это могут быть наркозависимые, ищущие тайники с «закладками». На место прибыли трое стражей порядка и обнаружили, что по улице действительно расхаживают двое мужчин с лопатами и что-то ищут в сугробах.

По словам собеседника, полицейские, как и положено в таких случаях, представились и попросили прекратить делать то, что они делали. Внезапно один из мужчин схватил лопату и направился в сторону стражей порядка. Тогда один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчина на него не отреагировал. Злоумышленник стал замахиваться лопатой на другого сотрудника МВД, который уже «вязал» другого искателя «закладок». В тот момент автор предупредительного выстрела открыл огонь на поражение.

По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, своим выстрелом офицер МВД по Башкирии «положил» злоумышленника – пуля попала в шею, и мужчина скончался на месте происшествия. Погибший оказался 41-летним жителем села Чишмы, а его подельником был ранее судимый за торговлю наркотиками 37-летний уроженец Уфы. Последнего задержали и доставили в отдел полиции.

После того, как страж порядка применил табельное оружие и застрелил 41-летнего мужчину, на место выехала оперативная группа, которую возглавил сам министр МВД по Башкирии Роман Деев. Сотрудники полиции во главе с министром осмотрели место происшествия и собрали две стреляные гильзы. Сейчас по факту применения полицейским оружия проводится служебная проверка.

Как подчеркнул собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, предварительно действия полицейских по применению табельного оружия признаны правомерными.

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