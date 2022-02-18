В Уфу с люксовыми авто возвращается каршеринг от «Делимобиль». Узнали, какие будут цены и от чего они зависят

После двухлетнего перерыва в Уфу возвращается популярный сервис каршеринга Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весной 2020 года сервис каршеринга «Делимобиль» прекратил свою работу в Уфе. Виной всему была пандемия коронавируса и последствия локдауна, из-за чего число желающих взять автомобиль в аренду резко снизилось.

Тогда компания ушла не только из башкирской столицы, но покинула также такие города как Ростов-на-Дону, Красноярск и Грозный. И вот, спустя два года «Делимобиль» возвращается в Башкирию. Эту новость накануне анонсировал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕРВИСА

- В апреле «Делимобиль» запустит в Башкортостане сервис по аренде автомобилей с увеличенным автопарком — на 500 машин. Об этом мы договорились ещё в прошлом году — во время встречи с основателем компании и одновременно президентом Итало-Российской торговой палаты Винцецо Трани, - написал Андрей Назаров в своих соцсетях.

Напомним, «Делимобиль» появился в Уфе осенью 2017 года и довольно быстро завоевал своего клиента. В то время этот сервис каршеринга лично приветствовал тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Как известно, после ухода «Делимобиля» с регионального рынка, в Уфе остался единственный сервис аренды автомобилей – MaturCar. Однако в конце января 2022 года владельцы выставили свой бизнес на продажу. За 75 млн рублей они предлагают купить автопарк на 64 автомобиля и специальное приложение с клиентской базой. Объявление до сих пор «висит» на сайте бесплатных объявлений, поэтому, можно сделать вывод, что пока никто не решился купить MaturCar.

КОГДА ЖДАТЬ И ЧТО С ЦЕНАМИ

Что касается возвращения «Делимобиля» в Уфу, то это событие – вопрос решенный. Точную дату начала работы приложения представители сервиса пока не называют, но ориентировочно это будет в апреле. Дело в том, что сейчас аналитики компании анализируют состояние рынка в регионе.

- Планируем привезти и эконом, и комфорт, и бизнес-сегменты. И удивить интересными новинками тоже постараемся. О точной дате запуска мы сообщим отдельно, ориентировочно - второй квартал текущего года, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» представитель «Делимобиля» Алена Балакирева.

По ее словам, цены на аренду автомобилей в Уфе, как и в других городах нашей страны, будут зависеть от индивидуального рейтинга водителя.

- Уже более полутора лет ценообразование в сервисе основывается на индивидуальном рейтинге пользователя. На аккуратном, безаварийном вождении и отсутствии штрафов. Такую манеру езды мы поощряем существенными скидками, до -30% от стоимости минуты на все категории авто. Поэтому сказать, какой будет цена заранее довольно сложно, все будет зависеть от того, насколько аккуратны жители и гости города, - поясняет представитель «Делимобиля».

Вряд ли в Уфе цены на аренду автомобилей будут сильно отличаться от, например, цен в Казани. Сейчас каршеринг через приложение «Делимобиль» в столице соседнего Татарстана стоит в зависимости от класса машины 8-17 рублей за минуту. На похожие суммы и следует ориентироваться будущим клиентам сервиса в башкирской столице.