Приглашаем на кастинг единственного в мире конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис»!

«Мисс Офис» – это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

«Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон и действительно большой призовой фонд. Конечно, легко не будет, конкуренция огромна, но ведь дорогу осилит идущий. Вы точно не станете финалисткой, если не рискнете подать заявку, а вот если рискнете, то тут уже возможны варианты, в этом случае идите до конца», – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты «Мисс Офис».

Принять участие в кастинге может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди участниц конкурса «Мисс Офис» были сотрудницы таких компаний: «Газпром», ПАО «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Билайн», «РЖД», «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «РЕСО-Гарантия», DANON, ПАО «Сургутнефтегаз».

Чтобы стать участницей кастинга в Уфе, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 10 марта. Участие в кастинге бесплатное!

«Конкурс «Мисс Офис» – это не только о красоте, поэтому я не могла пропустить такой вызов для себя – тут же подала заявку и попала в последний «счастливый вагон» полуфиналисток. О возможности участия я узнала совершено случайно, когда летом просто листала ленту Инстаграм. Как начальник отдела маркетинга Музейного комплекса «Усадьбы Асеевых», поняла, что это еще и отличная возможность сделать рекламу для своего места работы. И я рада, что мне посчастливилось реализовать этот план. Кроме того, я стала примером для девушек из небольших городов, которые присылают мне письма со словами: «Оказывается, для победы неважно откуда ты, если у тебя получилось, то и я смогу», – Евгения Касатова, «Мисс Офис – 2021», начальник отдела маркетинга и внешних связей Музейного комплекса «Усадьбы Асеевых», г. Тамбов.

Победительницы кастинга получат возможность представить Уфу в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

В полуфинал конкурса 2021 года от Уфы прошли Гузель Вильданова, HR-менеджер, ООО «Центр развития бизнеса»; Эльвина Федорова, менеджер по персоналу, «Строительное оборудование»; Элина Янцер, руководитель группы CRM продаж, АО «Газпромбанк». По итогам интернет-голосования в финал вышла Гузель Вильданова, именно она представила свой город на главной сцене в Москве.

В этом году по итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2022».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.

Отправить заявку на участие можно прямо сейчас – www.missoffice.org/anketa.php

Подробности по тел.: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель и генеральный спонсор – компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»: www.missoffice.org vk.com/missoffice www.instagram.com/missoffice www.facebook.com/missoffice

*Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году компанией «Комус». Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За двенадцать лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц. Онлайн-трансляцию финала 2021 года посмотрели более шести с половиной миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2021 года – www.missoffice.org/online.php

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к Марианне Ференчук, PR-менеджеру +7 (495) 995-00-43, доб., 318, fma17@bony.komus.net