«Обожает телячьи нежности!»: дважды преданный бойцовский пес, которого хотели усыпить, обрел новую семью

Сейчас Чингиз просто обожает обниматься с новой хозяйкой

О бойцовском псе Арчи, который пережил двойное предательство хозяев, «Комсомолка» еще писала прошлой осенью. Волонтеры, которые спасли пса от усыпления, искали для него новых любящих хозяев и сетовали, что собаке, перенесшей столько боли и унижений, сложно будет снова доверять человеку. Однако произошло настоящее чудо, и у Арчи появились не только новые хозяева, но и новый дом, и даже новое имя!

БИЛИ ПАЛКОЙ, ЧТОБЫ СЛУШАЛСЯ

Впервые двухлетний американский стаффордширский терьер Арчи попал к волонтерам в январе прошлого года. Его нашли обессиленным и изможденным, в луже собственных фекалий, запертого в одной из съемных квартир в Стерлитамаке. Как оказалось, хозяева просто съехали, а пса за ненадобностью привязали цепью к батарее и забыли. А точнее – попросту обрекли на голодную смерть.

Таким печальным и угрюмым пес был еще прошлой осенью

Тогда Арчи спасли – вылечили, откормили, с ним регулярно занимался кинолог, так как собака была очень нервной и агрессивной и не знала ни одной команды. Для Арчи даже нашелся новый хозяин, который первое время очень ответственно относился к питомцу. Но в августе он снова позвонил волонтерам и огорошил новостью, мол, собака мне больше не нужна.

Когда волонтеры приехали за Арчи, они пришли в ужас. Собака была истощенной, в расчесах и шрамах, а также свежих гематомах. Хозяин объяснил, что ему посоветовали бить стаффа палкой, «чтобы слушался», а в сложных случаях – «за задние ноги и головой об стену».

И снова Арчи пришлось спасать от верной гибели – откармливать, залечивать расчесы и раны. Но самое главное было найти для него нового хозяина. Ведь пес, перенесший двойное предательство, теперь был настолько озлоблен и насторожен ко всему миру, что практически никого к себе не подпускал.

САМЫЙ ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ ПЕС

В итоге судьба все же смилостивилась над Арчи, и кураторы Софья и Роман, которые забирали его на передержку и ухаживали за ним, решили оставить пса себе. Они прекрасно знают породу, и Арчи стал уже третьем стаффордширским терьером в их большой и дружной семье. Более того, псу даже сделали новый ветеринарный паспорт, а в новую жизнь он отправился с новым именем – Чингиз. Пока пес живет на даче, но как только весной ребята достоят новый дом, то обязательно переедет туда.

Самое удивительное, что любовь и ласка превратили из нервного и агрессивного пса в веселого хулигана, который теперь и не подумает броситься в атаку.

А теперь пес не прочь и понежиться у хозяина на ручках

- На всех животных он реагирует просто идеально, независимо от пола. Перестал бросаться на незнакомых людей. Самое главное, что Чингиз раскрылся как очень любвеобильный пес. Без телячьих нежностей мимо него не пройти. Хотя очень важно в его воспитании проявлять терпение и не поддаваться на его уловки и манипуляции. С нами на связи всегда находится кинолог, который придет на помощь, если возникают какие-то сложности.

Конечно, по щелчку пальцев Чингиз не стал в одну секунду психически здоровым и адекватным псом, на это понадобится гораздо больше времени, чем полгода, что он с нами. Но уже сейчас можно сказать, что это безусловно умный и сильный пес, - рассказывает новая хозяйка пса София.