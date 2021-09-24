«Пережил двойное предательство»: в Башкирии волонтеры ищут новых хозяев для брошенного бойцовского пса

Сейчас Арчи боится любого резкого движения. Фото: соцсети

В Стерлитамаке волонтеры ищут новых хозяев для двухлетнего американского стаффордширского терьера по кличке Арчи. У пса очень непростая судьба: его дважды предавали хозяева, били, морили голодом и даже хотели усыпить. Сейчас Арчи находится на передержке, и зоозащитники не теряют надежду, что обязательно найдется тот человек, который станет настоящим другом и верным хозяином.

«СИДЕЛ НА КОРОТКОЙ ЦЕПИ В ЗАПЕРТОЙ КВАРТИРЕ»

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» волонтер Наталья, с Арчи она впервые познакомилась еще в январе. Ей позвонила подруга и рассказала, что в одной из съемных квартир живет пес. Хозяева давно съехали и заперли его в комнате, обрекая на мучительную голодную смерть.

- Время было около 2 часов ночи. Я разбудила мужа, и мы поехали в ту самую квартиру. сначала долго искали того, кто мог бы вообще ее открыть, а когда открыли, то увидели просто кошмарную картину. Пес был привязан к батарее коротким обрывком толстенной цепи. Он даже не мог лечь, поскольку цепь сразу начинала душить его. Все это время собаку никто нее кормил, в туалет она тоже ходила под себя. Позже нам рассказали, что его хозяева – алкоголики выкрали Арчи еще щенком в какой-то деревне, а когда поняли, что не могут с ним справиться, просто оставили умирать в запертой квартире, - вспоминает волонтер.

Таким пса забрали в январе с передержки. Фото: соцсети

Наталье пришлось вызывать кинолога, который с трудом смог отцепить пса от цепи и уговорить его пойти с ним. Арчи был очень испуган, агрессивен и нервно реагировал на любое неосторожное движение. Немало времени и средств понадобилось на то, чтобы вылечить пса, к тому же, к двум годам Арчи не знал ни одной команды, хотя такие породы требуют постоянной работы с ними.

«ВСЯ ГОЛОВА В ШИШКАХ И ШРАМАХ»

- Потом объявился парень – заявил, что прочитал все наши посты об Арчи и очень хочет забрать его к себе. Мол, будет заботиться о собаке и никогда ее не бросит. Мы поверили, Артем даже занимался 2 недели с кинологом на тему, как вести себя со стаффами. Был такой ответственный, внимательный. И до середины августа было вроде все хорошо, пока Артем не позвонил и не заявил – мол, у меня нет на собаку времени, поэтому приезжайте и забирайте ее, - рассказывает Наталья. – Конечно, мы очень удивились. Собака – это не игрушка, чтобы забирать ее, потом отказываться, тем более, что пес недавно уже перенес предательство, и это серьезно отразилось на его состоянии.

Когда Артем снова позвонил через две недели и заявил, что он будет усыплять Арчи, Наталья поехала за собакой. Увиденное повергло ее в настоящий шок: пес был сильно истощен, с выпирающими костями и отвратительной тусклой шерстью, весь в гнойных язвах, болячках и расчесах. Было видно, что Арчи сильно били – вся голова его была в шишках и шрамах. Позже Артем признался, что «воспитывал» пса, избивая его палкой.

На теле собаки видны раны и язвы. Фото: соцсети

- Нам вообще заявил, что, мол, стаффов надо воспитывать строго: взять за задние ноги и бить головой об стену. Только тогда собака будет слушаться хозяина. От услышанного мне самой плохо стало, поэтому мы сразу же забрали Арчи и повезли его к ветеринару, - говорит Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ И ЛЮБЯЩИЙ ХОЗЯИН

Сейчас пес находится на передержке – ему колют антибиотики и следят, чтобы набирался сил. Но вопрос о новых хозяевах по-прежнему остается открытым и актуальным.

Волонтеры с радостью передадут Арчи знающему породу человеку. Фото: соцсети

- Мы ищем хозяев для Арчи, но теперь у нас есть несколько серьезных условий: возраст старше 30 лет, отсутствие в семье детей и других домашних животных. А самое главное – опыт в обращении с такой породой. Это стаффордширский терьер, собака, которая при неправильном обращении, может повести себя очень агрессивно, и последствия могут быть непредсказуемыми. Но для тех, кто знает, как воспитывать такую породу, никаких проблем возникнуть не должно, - предупреждает Наталья.

Если вы хотите стать новым хозяином для Арчи и снова вернуть любовь и привязанность в его собачье сердце (и, конечно, соответствуете вышеуказанным требованиям), пожалуйста, свяжитесь с волонтером, который сейчас курирует пса, Софьей по номеру 8(999) 623-19-38.