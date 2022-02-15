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Общество15 февраля 2022 13:15

В Уфе пытаются продать ресторан, где ранее нашли пять трупов. Что предлагают за 160 миллионов?

Бывший хозяин задолжал кредиторам огромную сумму
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Территория ресторана хорошо украшена Фото: https://vk.com/restoran_pristan

Территория ресторана хорошо украшена Фото: https://vk.com/restoran_pristan

В Уфе выставили на продажу ресторан «Пристань», где весной 2018 года нашли трупы пятерых рабочих.

Жуткая история с роскошным рестораном произошла в апреле 2018 года. Тогда в колодце на территории комплекса погибли сразу пять его сотрудников. Они один за одним спускались в люк, чтобы оказать помощь товарищам, которые потеряли сознание. К сожалению, никого из пятерых мужчин спасти так и не удалось. В жутком происшествии погиб 29-летний сын хозяина заведения.

ДОЛГИ И БАНКРОТСТВО

После этого у владельцев ресторана начались серьезные проблемы. По нашим данным, к 2019 году хозяин «Пристани» задолжал кредиторам порядка 100 миллионов рублей кредита, который брал на развитие бизнеса. Землю и помещения кафе арестовали, а владельца комплекса признали банкротом. К февралю 2022 года общий долг вырос почти до 160 миллионов рублей. Помимо банков хозяин кафе имеет проблемы и с Минземимущества Башкирии – за просрочку оплаты по договору аренды земли. Печально, что некогда популярное и успешное заведение оказалось в таком положении. Видно, что в «Пристань» вложили много денег, сил и времени.

Каждый зал оформлен в уникальном стиле Фото: https://vk.com/restoran_pristan

Каждый зал оформлен в уникальном стиле Фото: https://vk.com/restoran_pristan

А ЧТО ТАМ ЕСТЬ?

Накануне появилось объявление о продаже ресторанного комплекса за 160 миллионов рублей. По всей видимости, эта сумма пойдет на погашение банковского кредита, процентов и просрочки по платежам перед кредитором.

Территория ресторана «Пристань» находится в удобном месте на берегу Белой. Здесь довольно тихо, но при этом территория комплекса находится недалеко от исторического центра города.

В описании говорится, что ресторан может вместить до 400 человек, а всего в нем девять банкетных залов. Примечательно, что все они оформлены по-разному, что идеально подходит для тематических мероприятий. На территории ресторана есть летняя веранда, фонтан, мостик, мельница небольшой бассейн.

По ночам тут становится только красивее Фото: https://vk.com/restoran_pristan

По ночам тут становится только красивее Фото: https://vk.com/restoran_pristan

Всего на территории комплекса есть пять построек, три из которых трехэтажные. Общая цена за комплекс – 160 миллионов рублей. Также продавец предлагает выкупить долги банкрота на 87,5 миллиона.

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