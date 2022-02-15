В Уфе пытаются продать ресторан, где ранее нашли пять трупов. Что предлагают за 160 миллионов?

Территория ресторана хорошо украшена Фото: https://vk.com/restoran_pristan

В Уфе выставили на продажу ресторан «Пристань», где весной 2018 года нашли трупы пятерых рабочих.

Жуткая история с роскошным рестораном произошла в апреле 2018 года. Тогда в колодце на территории комплекса погибли сразу пять его сотрудников. Они один за одним спускались в люк, чтобы оказать помощь товарищам, которые потеряли сознание. К сожалению, никого из пятерых мужчин спасти так и не удалось. В жутком происшествии погиб 29-летний сын хозяина заведения.

ДОЛГИ И БАНКРОТСТВО

После этого у владельцев ресторана начались серьезные проблемы. По нашим данным, к 2019 году хозяин «Пристани» задолжал кредиторам порядка 100 миллионов рублей кредита, который брал на развитие бизнеса. Землю и помещения кафе арестовали, а владельца комплекса признали банкротом. К февралю 2022 года общий долг вырос почти до 160 миллионов рублей. Помимо банков хозяин кафе имеет проблемы и с Минземимущества Башкирии – за просрочку оплаты по договору аренды земли. Печально, что некогда популярное и успешное заведение оказалось в таком положении. Видно, что в «Пристань» вложили много денег, сил и времени.

Каждый зал оформлен в уникальном стиле Фото: https://vk.com/restoran_pristan

А ЧТО ТАМ ЕСТЬ?

Накануне появилось объявление о продаже ресторанного комплекса за 160 миллионов рублей. По всей видимости, эта сумма пойдет на погашение банковского кредита, процентов и просрочки по платежам перед кредитором.

Территория ресторана «Пристань» находится в удобном месте на берегу Белой. Здесь довольно тихо, но при этом территория комплекса находится недалеко от исторического центра города.

В описании говорится, что ресторан может вместить до 400 человек, а всего в нем девять банкетных залов. Примечательно, что все они оформлены по-разному, что идеально подходит для тематических мероприятий. На территории ресторана есть летняя веранда, фонтан, мостик, мельница небольшой бассейн.

По ночам тут становится только красивее Фото: https://vk.com/restoran_pristan

Всего на территории комплекса есть пять построек, три из которых трехэтажные. Общая цена за комплекс – 160 миллионов рублей. Также продавец предлагает выкупить долги банкрота на 87,5 миллиона.