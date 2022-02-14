В Уфе новый мэр, а Сергей Греков переезжает на работу в Москву

Радий Хабиров предложил Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров анонсировал серьезные кадровые перестановки в своей команде. В понедельник утром, 14 февраля, Горсовет Нефтекамска освободил от должности мэра города Ратмира Мавлиева «в связи с переходом на другую работу».

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

- Хотел бы поблагодарить Ратмира Рафиловича за его работу (в Нефтекамске – Ред.), за ту динамику, которую набрал Нефтекамск. И в экономическом плане, и в плане благоустройства, и в плане хороших коммуникаций с жителями город занимает лидирующие позиции. И в этом, конечно, большая заслуга команды Ратмира Рафиловича, - расхвалил экс-главу Нефтекамка Хабиров.

Также глава республики пожелал успехов исполняющему обязанности мэра Нефтекамска Эльдару Валидову, которого на этом посту единогласно утвердили депутаты Горсовета.

Затем Радий Хабиров заявил, что недавно сделал Ратмиру Мавлиеву предложение возглавить администрацию Уфы.

- До этого очень детально обсудили с Грековым Сергеем Николаевичем. Мы подумали, что усилия, компетенции и тот опыт, что у него есть, нам очень нужен будет в Москве. Я предложил ему возглавить полномочное представительство республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства. Подчеркиваю, это тот случай, когда наилучшие качества, человеческие качества Сергея Николаевича, он очень коммуникабельный человек, имеет большой опыт и в бизнес-проектах, нам пригодятся, - заявил глава Башкирии.

Что касается ранее занимавшего должность полпреда Башкирии в Москве Умарпаши Ханалиева, то он также переходит на другую работу. Радий Хабиров отметил, что теперь уже экс-вице-премьер станет спецпредставителем республики по инвестиционной деятельности. Соответствующий указ он обещал подписать уже сегодня.

Экс-мэр Уфы Сергей Греков займет пост полпреда Башкирии в Москве в ранге вице-премьера правительства республики

НОВЫЙ МЭР УФЫ

Еще одно кадровое решение, которое анонсировал глава Башкирии – назначение Ратмира Мавлиева и.о. мэра Уфы. Правда, без решения Горсовета этого сделать невозможно, поэтому депутаты городского парламента соберутся сегодня, 14 февраля в 17:00 на внеочередное заседание. Там Мавлиева должны наделить полномочиями мэра башкирской столицы, но пока с приставкой «и.о.».

- Здесь мы реализуем наши «кадровые лифты», когда человек, поработавший в районе, и показавший хорошие результаты, он должен двигаться дальше. На более высокие и более ответственные посты. И наша задача, в каждом человеке, в каждом члене нашей управленческой команды, находить именно те его лучшие стороны и те компетенции и правильно их направлять, - прокомментировал грядущее назначение и.о. мэром Уфы Ратмира Мавлиева глава региона.

Пояснил Радий Хабиров и такую скорую отставку с поста мэра Уфы Сергея Грекова. Напомним, он возглавил администрацию башкирской столицы чуть больше года назад – в январе 2021 года.

- Сергей Николаевич (Греков – Ред.) не так много поработал в Уфе. Он очень старался и, есть ряд хороших решений и ряд неудач. Это сложная работа, город очень большой. Но, такие решения (кадровые – Ред.) мы для себя построили. Подчеркиваю, ждем сегодня решения Горсовета. Мы примем участие в работе Совета и там определим дальнейшие задачи по развитию города, - заявил Хабиров.

Утвердить Ратмира Мавлиева на посту и.о. мэра Уфы теперь должен Горсовет

СПРАВКА КП

Ратмир Мавлиев родился в Нефтекамске в августе 1989 года. По данным официальной биографии, вплоть до 2015 года он занимался бизнесом в сфере рекламы, недвижимости и торговли автомобилями. Позднее Мавлиев перешел на госслужбу и на некоторое время занял пост и.о. руководителя исполкома Ютазинского района в соседнем Татарстане. Затем стал советником главы уже другого, Альметьевского района Татарстана.

В марте 2019 года Ратмир Мавлиев был назначен на пост мэра Нефтекамска. В мае 2021 года был проведен конкурс на кресло градоначальника Нефтекамска, который вновь выиграл Мавлиев.