А что, тут можно сэкономить? Погуляли по блошиному рынку в Уфе – что тут продают и за сколько

Иногда на рынке можно найти новые вещи Фото: Рустем АХУНОВ

В современных реалиях идея блошиного рынка смотрится как минимум удивительно. Только представьте, в 2022 году люди в свой выходной приходят на улицу и выставляют на продажу совершенно разные товары – от детских колясок до медалей. Тем не менее, в Уфе уже давно существует такой мини-рынок. Он работает в Сипайлово, но лишь в определенное время – по воскресеньям с 9 до 12 дня. Мы решили прогуляться в этом необычном для эпохи доставки из интернета месте.

С УТРА ПОРАНЬШЕ!

13 февраля по Уфе зарядил снегопад, но это не испугало продавцов и покупателей блошиного рынка. Я оказался здесь в самый разгар – в 11 часов утра. На нечищеной парке по улице Рыльского собрались сотни торговцев с по-настоящему уникальными товарами. Прохожу вдоль рядов. Возле сугроба, на котором прямо на картонку уложили одежду замечаю экспрессивного мужчину.

- Отличная шапка. В сезон такие по «пятере» берут. Сейчас всего за три отдам. Сам понимаешь, зима кончается, продать то нужно, - увлеченно верещит продавец перед усатым мужчиной.

Товары продают прямо на снегу Фото: Рустем АХУНОВ

Вообще, тут продают очень много одежды, как для взрослых, так и для детей. Сомнительное, конечно, предложение. В любом секонд-хэнде выбора все же больше, да и условия для примерки куда проще. Также магазины перед продажей химически обрабатывают текстиль, а здесь вам все достается в первозданном виде.

Признаться, что я и сам рассчитывал найти себе кое-что на этой ярмарке. На днях я понял, что у меня не осталось хороших отверток. Старые перекочевали в машину, а дома есть лишь «часовые». На рынке оказалось много продавцов с «тяжелым» инструментом и расходниками – кувалды, ключи, сверла и тиски. Вот только хороших отверток я так и нашел. Цены на инструмент совершенно разные. Иногда кажется, что они складываются не из ценности, а из внешнего вида покупателя.

На рынке можно найти много ручного инструмента Фото: Рустем АХУНОВ

Из забавного - вместе с инструментом здесь часто продают самовары! Видимо, их по весу выкупают из пункта приема металла.

ЕСТЬ И НОВЫЙ ТОВАР

Вообще, каждый поход на такой рынок становится уникальным. Здесь, на заснеженной картонке, можно увидеть лежащие рядом пластинки времен СССР, карты таро и конденсаторы. Как тебе такое, курьер Сбермаркета?

Но есть на рынке не только бывшие в употреблении товары. В конце парковки вижу огромный «прилавок» с выложенными шампунями, мылом, дезодорантами и пеной для бритья. Складывается ощущение, что все это доброе сюда принесли прямиком из гипермаркета «Карусель», устроившего распродажи перед закрытием. Цены отличаются от магазинных на 10-30%.

А ЧТО ТАМ В ИТОГЕ?

В целом, от ярмарки остались двоякие впечатления. Да, здесь можно найти что-то полезное. Например, тот же дровяной самовар. Видели цены на новые? Сэкономить можно как минимум раза в 3.

Набор вещей у продавцов совершенно разный и не поддается логике Фото: Рустем АХУНОВ

С другой стороны, зимой бродить по такому рынку просто физически неудобно. Товары заметены снегом, а чтобы их рассмотреть их каждый раз нужно садиться на корточки. Веселья добавляет нечищеный снег.

Возможно, что на такой рынок ходят вовсе не для товарно-денежных отношений. Видно, что основная часть покупателей и продавцов уже давно знают друг друга. Люди делятся новостями, делают заказы, травят анекдоты и даже поют песни! В какой «Ленте» вам предложат такое «ламповое» общение?

Ярмарка проходит в Сипайлово по воскресеньям Фото: Рустем АХУНОВ

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