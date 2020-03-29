2020-03-29T14:59:17+03:00
Общество

На блошиный рынок в Уфе нагрянула полиция, продавцов разогнали

Стражей порядка вызвали возмущенные горожане
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жителей уфимского Сипайлово возмутил блошиный рынок, который продолжил работу несмотря на карантин. По словам горожан, барахолка напротив дома №13 по улице Максима Рыльского всегда работала по воскресеньям и этот выходной исключением не стал - продавцы вышли на привычные точки.

Некоторое время местные жители наблюдали за работой рынка из окон своих квартир, делились возмущением друг с другом в соцсетях, а потом кто-то решил вызвать полицию. Приехавшие стражи порядка быстро разогнали барахольщиков.

"Я не на панике, но прежде всего беспокоюсь о своих детях и немолодых родителях, с которыми каждый день пересекаюсь", - написала в комментариях Анна А., одна из возмущенных местных жительниц. - "Увы, люди не понимают всей серьезности. Да, мы все заболеем, но мы можем выжить, потому что при соблюдении карантина нам хватит места в больнице и рук врачей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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