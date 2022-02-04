«Все зависит от удачи»: тренер лидера биатлонной сборной Эдуарда Латыпова поделился прогнозом на старты в Пекине

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4 февраля стартуют XXIV зимние Олимпийские игры-2022. Тем временем планету захлестнула волна заболеваемости, вызванного новым вариантом коронавируса «омикрон». Многие спортсмены уже успели заразиться данным штаммом, из-за чего будут вынуждены пропустить соревнования, к которым готовились несколько лет.

Тренер биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин очень обеспокоен сложившейся из-за пятой волны пандемии ситуацией и надеется, что выступление его подопечного на соревнованиях состоится и пройдет по плану.

– Само собой, поскольку это Олимпиада, все наши спортсмены, включая Эдуарда, будут биться за победу до последнего. Главное – чтобы допустили на первую гонку. Кроме того, наших ребят ожидает еще одна трудность. Ветровая обстановка на стрельбище очень неблагоприятная, дует буквально с разных сторон. Поэтому все может зависеть от удачи, – поделился с «КП-Уфа» Никитин.

Стоит отметить, что Латыпов в начале года уже заразился коронавирусом. Долгое время Эдуарду приходилось тренироваться индивидуально. Но сейчас он в хорошей форме и готов выходить на каждую гонку.