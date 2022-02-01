Кто принесет Башкирии медали Олимпиады в Пекине

У представителей Башкирии высокие шансы на медали Пекина в шорт-треке, биатлоне и бобслее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада 2022 года. Она будет проходить в сложных условиях, так как во всем мире буйствует очередная волна коронавируса. На данный момент организаторы уверены, что Играм ничего не угрожает, и они точно состоятся.

Министерство спорта Башкирии уже успело отчитаться, что подготовка к Пекину прошла успешно и в сборную прошли 13 спортсменов. По утверждению чиновников, республика в последнее время укрепила свой авторитет как одного из ведущих спортивных регионов России.

На самом деле это одновременно и правда, и нет. Какого-то бурного развития зимнего спорта в Башкирии за последние годы все-таки не случилось. По-настоящему новых имен, которые бы родились и тренировались в нашей республике, не появилось. Так, на прошлые Игры ездили молодые таланты в сноуборде, фристайле. Сейчас же таких сюрпризов попросту нет. Поэтому здесь скорее минус, чем плюс.

Зато тем же временем одни опытные башкирские спортсмены сумели сохранить свой статус, другие же смогли выйти на новый уровень. Плюс в бобслее и скелетоне привлекли под знамена Башкирии нескольких очень хороших спортсменов, которые будут представлять республику в параллельном зачете, хотя по факту они являются уроженцами других регионов.

Если смотреть вкупе, то предстоящая Олимпиада – одна из первых, когда надежда не только на шорт-трекистов. Хорошие шансы на победы есть и в бобслее, и в биатлоне. Пекин-2022 вполне может стать самым успешным для Башкирии в истории. По крайней мере, по стартовым прогнозам это выглядит именно так. Смотреть за этим будет очень интересно.

Семен Елистратов, шорт-трек

Семен Елистратов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный сторожил Олимпийских игр, один из самых титулованных спортсменов республики, лицо башкирского спорта – это все о Семене Елистратове. Когда юнцом приходил в шорт-трек, он наверняка и догадаться не мог, что сможет построить такую карьеру. Тогда о таком диковинном виде спорта в России никто особо и не знал. Но чудо в Сочи-2014 и россыпь медалей сделали шорт-трек чуть ли не главной зимней забавой страны. Все болельщики знают, что наша сборная там очень хороша.

После ухода из сборной России Виктора Ана Семен Елистратов не упал в результатах, а только продолжил свою поступь к медалям высшим достоинств. Из сезона в сезон он продолжает подтверждать свой уровень, теперь соперники в забегах на него всегда оборачиваются, пытаются угадать его тактику, но, как правило, все равно проигрывают. Особенно это касается его коронной дистанции на 1500. Именно на ней от Елистратова ждут попадания в тройку, а желательно золотой медали. Выстрелить башкирский спортсмен может и на тысяче метров, плюс хорошие шансы в эстафете.

Не стоит забывать, что шорт-трек это достаточно непредсказуемый вид спорта. Порой тут фавориты не вписываются в первый же поворот. Поэтому нужно скрестить пальцы, поверить и с нетерпением ждать стартов. Возможно, это последняя Олимпиада для Елистратова, и поэтому на ней он совершенно точно хочет еще раз показать себя во всей красе.

Шансы на медаль: 80%

Эдуард Латыпов, биатлон

Эдуард Латыпов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего несколько лет назад Эдуард Латыпов пребывал в статусе биатлониста второго эшелона, которому, как казалось, уготована судьба бегать только на этапах Кубка IBU и второстепенных российских гонках. Как же все изменилось после того, как сборную Россию начал тренировать Юрий Каминский. Медленный Латыпов вдруг забегал на уровне элитных биатлонистов мира, с каждым новым стартом стал реже промахиваться по мишеням, а интервью для телевидения стали раскованными и многословными.

Это теперь уже не тот Эдик двухлетней давности. Да, он по-прежнему может задуматься, перепутать финишный створ и укатить куда-то в неправильном направлении, но теперь все знают, что именно он в любой гонке может залететь в тройку. Главное, справиться с эмоциями, а с умениями полный порядок. Сейчас это заслуженный лидер мужской сборной, и это при бегущим рядом титулованном Логинове.

Латыпов, к сожалению, перед Олимпиадой немного выпал из-за ковида. Тренироваться долгое время приходилось индивидуально, и пока не очень понятно, как это сказалось на форме. По предолимпийским прогнозам от него ждут личной медали в спринте. Возможно, удастся побороться в масс-старте. Ну и сборная России в этом сезоне является фаворитом в мужской эстафете, где башкирский биатлонист безальтернативный финишер. Если повезет, то вполне можем рассчитывать на финиш с флагом. И подобное станет настоящей сказкой.

Шансы на медаль: 60%

Ростислав Гайтюкевич, бобслей

Ростислав Гайтюкевич. Фото: Федерация бобслея России

Представитель новой молодой плеяды бобслеистов, который ворвался в сборную и фактически в один миг стал лучшим пилотом в стране. В региональном зачете одновременно представляет Московскую область и Башкирию, родом из маленького белорусского городка Ганцевичи.

Гайтюкевич пилотирует двойку и четверку. По сути, только на его экипажи и существует медальная надежда в бобслее. Он напорист, не любит сдаваться и кайфует от побед.

Его биография говорит сама за себя, так как в бобслей он пришел, ранее попробовав себя во многих других видах спорта. Да и пилотом поначалу становиться не собирался, надеялся быть хотя бы разгоняющим. Его потенциал вовремя заметили тренеры, и на свою первую Олимпиаду он отправляется в статусе звезды своего вида спорта.

Отличные результаты у Гайтюкевича и в нынешнем сезоне, да и сама трасса в Пекине, как он сам утверждает, ему очень подходит и нравится. Не повезет в двойке, то медаль вполне можно зацепить в четверке. Или наоборот. Идеальный расклад – медали в обеих дисциплинах.

Шансы на медаль: 50%

Александр Третьяков, скелетон

Александр Третьяков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третьяков начал представлять Башкирию совсем недавно. Уроженец Красноярска – личность по-настоящему легендарная, он является одним из самых опытных бойцов всей сборной России. Первый олимпийский чемпион из России в скелетоне. В 2014 году в Сочи Александр подарил незабываемые положительные эмоции всей стране. Но все происходящее потом сейчас можно назвать одним большим кошмаром. Разразившийся скандал вокруг российской сборной из-за допинга больно ударил по скелетонистам – действующий обладатель Кубка мира на тот момент Третьяков так и не получил приглашения в Пхенчхан-2018 и остался наблюдать за всем дома.

Такие обстоятельства могли подкосить любого, но скелетонист даже не думал о завершении карьеры. Он планомерно готовился к Пекину, и вот теперь в 36 лет вновь отправляется на Олимпиаду в статусе лидера сборной. Все эксперты рассчитывают на медаль, а некоторые осторожненько делают прогнозы на «золото». Третьяков и вправду хорош – в нынешнем сезоне выиграл несколько этапов Кубка мира, в прошлом году выиграл чемпионат Европы и стал вторым на чемпионате мира. Заявочка на хороший результат очень высокая.

Шансы на медаль: 25%

Женская сборная России по хоккею

Ольга Сосина. Фото: Федерация хоккея России

В женской сборной от Башкирии сразу шесть представительниц и еще одна попала в запас. Все они игроки уфимской «Агидели» - одного из ведущих клубов российского женского хоккея.

Традиционно на Олимпиадах «золото» и «серебро» разыгрывают сборные США и Канады. Особых надежд, что в Пекине будет по-другому, нет. Но вот дальше должна состояться настоящая «заруба» за «бронзу». И шансы у россиянок есть, хотя, конечно, они не главные фаворитки, так как и другие сборные очень сильны. Если показать весь свой максимум, поймать хороший ритм, то почему бы нет. Третье место на Олимпиаде стало бы хорошим результатом для сборной, на это девчонок и настраивают тренеры.

Шансы на медаль: 10%