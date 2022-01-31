Какие спортсмены представят Башкирию на Олимпийских играх-2022 в Пекине

На фото (слева направо): Семен Елистратов, Юлия Беломестных, Эдуард Латыпов Фото: russkating.ru, rusbob.ru, biathlonrus.com

Уже в эту пятницу, 4 февраля, стартует важнейшее спортивное событие этого года – XXIV зимние Олимпийские игры-2022, которые пройдут в Пекине. На соревнованиях Башкирию представят 13 (+1 запасной) спортсменов. Об этом и многом другом на сегодняшнем оперативном совещании рассказал министр спорта республики Руслан Хабибов.

По словам чиновника, за последние годы Башкирия укрепила свой авторитет как один из ведущих спортивных регионов России.

– Совсем недавно мы чествовали победителей и призеров Олимпийских и Параолимпийских игр в Японии, где спортсмены республики завоевали 14 медалей, – заявил министр.

Хабибов сообщил, что итогам отборочных соревнований и тестовых тренировок в национальную олимпийскую сборную вошли 13 представителей Башкирии. Также Союзом биатлонистов России в команду первым запасным включен Антон Бабиков. Министр спорта представил каждого из 13 спортсменов.

– Эдуард Латыпов – сегодня является бесспорным лидером сборной России по биатлону. Бобслей – Юлия Беломестных и лидер команды Ростислав Гайтюкевич. Скелетон – лидер сборной по скелетону Александр Третьяков. Ну и шорт-трек – безусловный лидер команды – Семен Елистратов, – кратко представил каждого Хабибов.

В состав женской сборной команды по хоккею вошли семь представителей клуба «Агидель»: Анна Шибанова, Вероника Коржанова, Илона Маркова, Мария Печникова, Мария Сорокина, Ольга Сосина и Полина Лучникова (запасная). В состав мужской сборной по хоккею в качестве запасного был включен представитель «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

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В этих зимних Олимпийских играх, как завил министр спорта региона, представительство спортсменов из Башкирии самое большое за всю историю. Например, на соревнованиях в Корее в 2018 году участвовало пять олимпийцев из нашей республики.

Приволжский федеральный округ в Олимпийскую сборную представляет 50 спортсменов, что составляет более 20% количества спортсменов в национальной сборной в Пекине.

– В ПФО Башкирия так же занимает лидирующие позиции по количеству спортсменов в составе национальной сборной. В этом плане республика обошла Нижегородскую область (12 человек), Пермский край (11) и Татарстан (8).

На прошедшем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров пожелал побед спортсменам, которые будут представлять республику на грядущей Олимпиаде.

– Будем болеть за наших спортсменов. В непростой период они прошли подготовку, и в безумно сложных условиях им предстоит выступать. Пожелаем им всем удачи! – заявил руководитель региона.