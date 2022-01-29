Подпольный разврат! Уфимцы 20 лет платили за сауну с проституками в подвале своей многоэтажки

Фото: yandex.ru/maps

Жители многоэтажки №18 на улице Уфимское шоссе долгое время платили огромные суммы за отопление. Сперва граждане мирились с этим, однако в какой-то момент их терпение лопнуло, и они решили разобраться, в чем дело. Найдя связанные с их домом технические документы, жильцы обнаружили, что в подвале МКД, в котором, по идее, проживать никто не должен, есть целых две квартиры.

Появление подвальных соседей создало угрозу всем проживающим в многоэтажке, поскольку из-за них в случае аварии специалисты лишены возможности получить доступ к общедомовым коммуникациям и устранить поломку.

Новые жильцы попытались решить эту проблему, но странным способом. Чтобы обеспечить доступ к коммуникациям (отметим – к большинству, но не ко всем) они сделали проем в несущей стене здания, чем, возможно, подвергли жителей дом еще большой опасности.

Дом №18 на улице Уфимское шоссе Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Тем не менее, как нам рассказала жительница МКД Камилла Ефимова, проблема высоких счетов за коммунальные услуги граждан из многострадальной многоэтажки была в том числе из-за хостела, руководство которого решило соорудить в том же самом подвале сауну и бассейн.

– Они все обустроили там все еще 20 лет назад, и первоначально это было вполне законно. Хотя стоит отметить, что тогда, в начале нулевых, строительство подобного в подвале с жильцами не согласовывалось. Однако потом законы изменились, и стало запрещено располагать бассейны и сауны в подвалах МКД, – рассказала наша собеседница.

Снаружи хостел выглядит довольно неприметно Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ВЕСЬ ДОМ ЗА НИХ ВСЕ ОПЛАЧИВАЛ!»

Ефимова обратилась в региональное министерство ЖКХ и объяснила ситуацию, с которой столкнулась она и другие жители многоэтажки. Чиновники заинтересовались и организовали проверку.

Как объяснила нам Камилла, позже в подвал с проверкой явились и представители других ведомств. Были выявлены нарушения, и в итоге Роспотребнадзор, Госжилнадзор и МЧС совместно подали иск в суд на организацию, и сауну с бассейном, в конце концов, закрыли.

– Была выявлена незаконная перепланировка и переустройство помещения. На первом этаже располагался хостел, а в подвале – бассейн с сауной. Там оказывались всякие незаконные услуги: проститутки, все такое. Появились дополнительные санузлы, хотя техпаспортом они не предусмотрены, – поведала уфимка.

Так выглядел бассейн в подвале многоэтажки Фото: yandex.ru/maps

По словам девушки, на протяжении 20 лет хостел не «платил за коммунальные услуги ни копейки», и все расходы ложились на жильцов.

– Управляющей компании не платили, даже с «Уфаводоканалом» у них договора не было. В итоге все вешали на нас, весь дом за них все оплачивал. За отопление однокомнатной квартиры площадью 45 квадратных метров мы платили пять тысяч рублей. Поскольку срок исковой давности три года, нам вернули деньги только лишь за этот период. Сейчас платим, как минимум, вдвое меньше, – поделилась Камилла.

Помимо прочего, хостел, как утверждает Ефимова, незаконно использовал общедомовую территорию подвала.

– Они у себя в стене прорубили проем и захватили наш подвал! Сделали там кирпичную кладку и закрылись от нас за железной дверью. 60 квадратных метров хостел использовал как склад. К счастью, теперь они помещение освободили, – рассказала жительница многоэтажки.

«КП-Уфа» попыталась узнать, что о произошедшем думают сами сотрудники хостела. Мы связались с заведением, но, к сожалению, его руководство не стало отвечать на наши вопросы и воздержалось от каких-либо комментариев.

Хостел организовал на общедомовой территории склад Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

КАК НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ?

Чтобы восстановить справедливость, Камилле пришлось глубоко вникнуть во все тонкости вопроса по отоплению жилых домов. По ее словам, на итоговую сумму счета за коммунальные услуги влияют не только тарифы.

– Существует формула расчета, по которой начисляют сумму за отопление. Если площадь жилых и нежилых помещений в МКД будет учтена неверно, то жильцы будут переплачивать. У нас, например, не было учтено 1400 квадратных метров. А достаточно всего лишь предъявить технический паспорт, – заявила девушка.

Ефимова поделилась, что нужно сделать, чтобы не дать обмануть себя недобросовестным коммунальщикам.

– Почему жильцы многих домов жалуются? «Мы платим семь тысяч за однокомнатную квартиру!» Им следует самостоятельно разобраться, почему это происходит: провести сверку площадей и найти проект узла учета. Нужно брать ситуацию в свои руки, потому что кроме нас – никто! Сейчас многие из нас в таком положении, что уже лучше самих чиновников во всем разбираемся, – считает уфимка.