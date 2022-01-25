В подвале обычной многоэтажки в Уфе внезапно обнаружились неизвестные квартиры. В одной живут даже с детьми

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Подвал многоквартирного дома для многих жителей часто является местом неизведанным и загадочным. Однако не по каким-то экстраординарным причинам, а по вполне себе понятным и естественным: как правило, там ничего нет, кроме домовых коммуникаций, и потому простому гражданину там попросту нечего делать.

Но у жителей дома №18 на улице Уфимское шоссе все сложилось иначе, однажды они были вынуждены узнать, что происходит буквально у них под ногами. О том, какие тайны долгое время скрывал в своих глубинах подвал обычного жилого дома – в материале «Комсомолки».

БЕЗ СВЕТА И ВОЗДУХА

Жительница того самого дома Камилла Ефимова рассказала нам, что долгое время ей и другим жильцам поступали высокие счета за оплату коммунальных услуг. Активисты нашли техпаспорт строения и то, что они узнали из документа повергло их в шок: в подвале обнаружилось две квартиры. В одной из них, как рассказала наша собеседница, даже проживает женщина с двумя несовершеннолетними детьми.

– Они живут в помещении без окон, куда не поступают ни солнечный свет, ни свежий воздух! Существуют особые законодательные признаки жилого помещения и определение понятия квартиры. Тем не менее, данное помещение записано в Росреестре как «жилое, квартира» и имеет кадастровую стоимость. Также в нем есть возможность прописаться, – рассказала девушка.

Примечательно, что в помещении вместо окон есть только маленький вентиляционный продух. Жильцы жалуются, что в подвале часто засоряется канализация: «стоит запах фекалий, случаются потопы и царит полная антисанитария».

У одной из подвальных квартир вместо окна вентиляционный продух Фото: Камилла Ефимова

ВСЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Как рассказала нам Камилла, по своим характеристикам подвал дома является техническим этажом, где проходят общедомовые коммуникации. И потому, появившиеся здесь квартиры, лишают возможности специалистов своевременно устранить неисправность в случае коммунальной аварии.

– Все подвергаются опасности. Достаточно одной искры неисправной проводки в подвале, чтобы случился пожар. Дым поднимется выше по вентиляционным каналам, случится отравление продуктами горения у жителей верхних этажей. Шансы спастись будут нулевые – окна в помещении нет, а подвал закрывают на замок. Не исключен прорыв отопительной трубы – люди сварятся в кипятке заживо, – считает уфимка.

Подвальные жильцы попытались решить проблему доступа к общедомовыми коммуникациям, но сделали весьма сомнительным способом.

– Поскольку доступ к ним был только через жилье собственников из подвала, жильцы самовольно сделали проход… в несущей стене. Тем самым они поставили под угрозу всех жильцов, ведь дом может попросту рухнуть. Подобная перепланировка, согласно закону, должна осуществляться только после согласования с жильцами. Однако никакого общего собрания по этому поводу не проводилось, предварительной экспертной комиссии – тоже, – рассказала Ефимова.

Жильцы самовольно сделали проем в несущей стене Фото: Камилла Ефимова

По словам нашей собеседницы, данный проем никак не узаконен. Как девушка, администрация города даже выписало предписание, в котором требовало отремонтировать разломанную стену, но управляющая компания отказалась это делать. Коммунальщики в ответ на претензии сослались на проведенную экспертизу, результаты которой показали, что сделанный проход абсолютно безопасен. Тем не менее, организация до сих пор не узаконила проем в техпаспорте.

– И даже в теперешней ситуации вопрос с доступом к коммуникациям не решен до конца. Если, например, над подвальной квартирой у кого-нибудь лопнет батарея, придется воду сливать не с одного стояка, а со всего дома, – отметила Камилла.

У жителей подвала счетчики расположены не в квартире, а снаружи Фото: Камилла Ефимова

ОПАСНАЯ МАХИНАЦИЯ

По данному вопросу уфимка обратилась в разные ведомства. Сотрудники МЧС проверили помещение и признали, что нарушения есть.

– Размещение жилых помещений в подвалах и цокольных этажах не допускается. Однако предписание специалисты не смогли выписать, поскольку помещения признаны жилыми по решению суда. В итоге все материалы были направлены в прокуратуру. Ведомство проверку еще не завершило. Также ждем ответа от Госжилнадзора, – рассказала Ефимова.

По словам Камиллы, решение суда основано на постановлении городской администрации. Нашей собеседнице удалось получить в МФЦ документ, из которого следует, что подвал никогда не принадлежал муниципалитету, и, следовательно, уфимская мэрия не обладала полномочиями передавать помещение в частные руки.

– А что если такое постановление и правда было? В таком случае запросто можно продавать подвалы и чердаки, хотя, согласно Жилищному кодексу, ими как общедомовым имуществом должны сообща распоряжаться жильцы. Для чего тогда в принципе нужны законы? – задается вопросом наша собеседница.

Примечателен также ответ сотрудников отдела опеки администрации Октябрьского района Уфы на обращение неравнодушной горожанки. Чиновники заявили, что в одной из подвальных квартир условия для проживания несовершеннолетних имеются.

– То есть, по мнению чиновников, проживание детей в помещении, которое находится ниже уровня земли и не имеет окон, – это нормально? Также в их ответе значится, что в квартире есть газ, хотя во всем МКД вообще нет газоснабжения, – поведала девушка.

Как призналась Камилла Ефимова, разобраться с подвальными квартирами она решилась из чувства справедливости. Девушка считает, что из-за таких махинаций одни зарабатывает крупные суммы денег, в то время как другие вынуждены либо жить в подвальных квартирах без окон, либо уповать на то, что в доме не произойдет никакого инцидента. Поскольку в случае аварии или пожара возникшие незаконно жилые помещения лишь значительно усугубят, и жертв избежать будет сложно.