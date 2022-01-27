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Происшествия27 января 2022 18:08

Клянется, что ребенок родился мертвый: что известно о матери, выбросившего своего новорожденного сына в мусорку в Башкирии

Все произошло прямо на местной птицефабрике, где работала женщина
Инга НОВИЦКАЯ
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Тело младенца обнаружили сотрудники сортировочного комплекса

Тело младенца обнаружили сотрудники сортировочного комплекса

Стали известны подробности жуткой истории, произошедшей сегодня в Мелеузе. Напомним там работники сортировочного комплекса на мусорном заводе обнаружили тело новорожденного ребенка. В пресс-службе регионального следственного комитета факт страшной находки подтвердили, а также добавили, что сыщикам совместно с сотрудниками полиции удалось установить личность матери. Сейчас с ней беседуют правоохранители.

Как рассказал собственный источник «Комсомолки», подозреваемой оказалась местная жительница 1995 года рождения. Женщина разведена и воспитывает в одиночку двух маленьких детей. О том, что она находится в положении, по словам самой подозреваемой, якобы никто не знал. Сама она работает на птицефабрике, и роды произошли прямо на рабочем месте.

- Что произошло, никто не видел. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым. Поэтому она сначала положила его за окно, а потом завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Почему она так поступила и не вызвала скорую, пока объяснить не может, - рассказал собеседник «КП-Уфа».

Сейчас правдивость слов женщины предстоит выяснить следователям. Тело малыша отправят на судмедэкспертизу, чтобы установить, действительно ли он родился мертвым, или его выбросили еще живым.

-В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца. С матерью ребенка проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

В свою очередь, жители Мелеуза до сих пор не могут поверить, что в их небольшом и дружном городке мог произойти такой кошмарный инцидент.

- Даже животные так не поступают и не убивают своих детенышей. Можно же было родить и в роддоме оставить, на усыновление отдать. Как только она теперь спать спокойно будет! – негодуют местные жители.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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