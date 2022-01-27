На мусорном заводе в Башкирии нашли тело грудного младенца

Шокирующий случай произошел на мусоросортировочном комплексе в Мелеузе

Накануне в башкирском городе Мелеуз, на мусоросортировочном комплексе сотрудники обнаружили бездыханное тело младенца. Рабочие, которые сортируют мусор, идущий по конвейеру, увидели, как из порванного пакета выпал обмороженный труп грудного ребенка. Они тут же сообщили в правоохранительные органы. Как такое вообще могло произойти и кто повинен в смерти малыша, теперь предстоит выяснить сотрудникам полиции и Следкома по Башкирии.

Ближе к вечеру, 27 января, шокирующая фотография мертвого младенца разлетелась по всем городским сообществам в социальных сетях. Многие жители Мелеуза, увидевшие снимок, поначалу не поверили в произошедшее и назвали снимок не настоящим, а саму новость об обнаружении мертвого ребенка – фейком. Однако нашлись и те, кто так или иначе подтверждал реальность фотографии и сам факт.

Жительница Мелеуза в беседе с «КП-Уфа» заявила, что ее отец работает на этом мусоросортировочном комплексе. Якобы он подтвердил ей этот ужасающий факт и рассказал подробности.

- Женщина проверяла пакеты, папа тоже видел. Его завернули в пакет и мусорный мешок, это просто ужасно, - поделилась с «КП-Уфа» девушка.

Собственный источник «КП-Уфа» подтвердил, что в на мусорном комплексе в Мелеузе действительно произошел некий инцидент, но информацию именно о нахождения тела ребенка не подтвердил, но и не опровергнул.

Однако ужасающий факт обнаружения на мусорном заводе тела младенца «КП-Уфа» подтвердили в СКР по Башкирии. Следователи уже назначили проверку, а еще они совместно с полицейскими Мелеуза нашли мать погибшего ребенка.

-В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца. Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями совместно с сотрудниками полиции, мать ребенка установлена, с ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства.

Мы следим за развитием событий.