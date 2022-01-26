Марку «Край Курая» в Башкирии знают многие Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за 2,5 млрд рублей продают сразу три завода холдинга «Башмилк», ранее производившего популярный бренд молочной продукции «Край Курая».

История проблем предприятия, в который входят Чекмагушевский молочный завод, Дюртюлинский комбинат молочных продуктов и Сабинский молочный комбинат, началась несколько лет назад. В апреле 2019 года руководство холдинга «Башмилк» не смогло получить кредит на развитие бизнеса, и частично остановило производство. Вскоре появились требовательные кредиторы, а экономического чуда в холдинге так и не произошло. Сам «Башмилк» и его предприятия начали признавать банкротами.

25 января 2022 года Арбитражный суд Башкирии признал банкротом Дюртюлинский комбинат и на шесть месяцев открыл в нем конкурсное производство. Руководитель холдинга «Башмилк» Александр Никитин и вовсе попал под уголовную статью – его обвиняют в невыплате зарплаты, мошенничестве, сокрытии денег от налоговой и уклонении от уплаты займов. Бизнесмен свою вину отрицает.

ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ

В конце января 2022 года в сети появилось объявление о продаже трех заводов «Башмилка» и логистического центра в Уфе. В описании сообщается, что в работе находятся предприятия в Сабах и Дюртюлях, а Чекмагушевский молочный завод пока законсервирован.

Новый владелец сможет производить на бывших заводах «Башмилка» молоко, йогурты, кефиры, сметану, сгущенку, масло и сыр. Также предложение интересно тем, что рядом с производствами находятся поставщики молочного сырья.

Сумма сделки за три завода и логистический центр - 2,5 миллиарда рублей.

ЧТО ЗА КРАЙ КУРАЯ

Бренд «Край Курая» был зарегистрирован еще в 2013 году. Вскоре началось производство одноименной молочной продукции. Компания не жалела денег на освещение в СМИ и благотворительность, поэтому о бренде с таким колоритным местным названием знали многие.

В сезоне КХЛ 2017/2018 логотип компании попал на джерси «Салавата Юлаева». Но уже летом 2019 года молочная продукция «Края Курая» начала постепенно пропадать с прилавков магазинов.