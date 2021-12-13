В Уфе по обвинению в четырех уголовных преступлениях будут судить руководителя агрохолдинга «Башмилк»

Обвиняемый отрицает вину в преступлениях Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе будут судить 38-летнего руководителя группы компаний агрохолдинга «Башмилк» Александра Никитина. Ему предъявлено несколько обвинений, предусмотренных уголовным кодексом: невыплата зарплаты, крупное мошенничество, уклонение от погашения кредиторской задолженности и сокрытие денег от налогов. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По версии следствия, с мая 2019 по январь 2020 года учредитель «Башмилка», «Чекмагушевского молочного завода» и «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» не погасил задолженности перед более 300 работниками. Сумма долга достигла 24 млн рублей. Правоохранители отмечают, что у компаний деньги были, однако по указанию Никитина их направили на «обеспечение финансово-хозяйственной деятельности» «с целью извлечения прибыли».

Согласно еще одному обвинению, Александр Никитин в августе-ноябре 2019 года скрыл средства, за счет которых должно было производиться взыскание по налогам. Зная, что расходные операции предприятий приостановлены налоговиками из-за долгов, сумма которых превышала 23 млн рублей, управленец рассчитывался с контрагентами через стороннюю организацию.

– В обход заблокированных налоговым органом счетов организации были произведены расчеты на общую сумму свыше 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, – пояснили в СК РБ.

В сентябре 2018 году обвиняемый занял у знакомого предпринимателя 100 млн рублей, «не намереваясь возвращать долг». Когда кредитор получил решение суда о взыскании долга, Никитин продолжил уклоняться от его погашения. Чтобы деньги у него не забрали принудительно, он осуществлял взаиморасчеты через своих родственников и близких.

Александр Никитин вину в указанных преступлениях отрицает. Его имущество на общую сумму почти 80 млн рублей находится под арестом.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и вскоре уголовное дело будет передано в Советский районный суд.