Остались синяки: в уфимском ТЦ администратор набросилась на пенсионерку, забывшую дома QR-код

Ранее Хабиров поручил ужесточить контроль за QR-кодами в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимка Елена Гареева пожаловалась, что ее 62-летнюю маму и тетю избили в торговом центре из-за того, что у женщин при себе не оказалось QR-кодов. При этом обе уфимки вакцинированы, просто по несчастливой случайности забыли подтверждающие документы дома.

- Маму в этом ТЦ в лицо все знают, она туда каждый день в продуктовый магазин ходит. В этот раз пошла за луком и хлебом. А там администратор – сразу начала грубить, хватать за руки и толкать, хотя продавцы кричали, чтобы она немедленно прекратила. Тетю ударили в бок, а она после операции по удалению почки! Синяки остались, конечно, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» возмущенная женщина.

Вечером Елена, узнав о случившемся, немедленно отправилась в торговый центр, чтобы разобраться. К огромному удивлению, на входе не было вообще никого, кто бы проверял сертификаты или соблюдение масочного режима.

— Значит, у нас можно днем коды спрашивать и избивать из-за них! А вечером ходить спокойно? Кто ответит за этот произвол? – негодует Елена Гареева.

По словам женщины, она хотела обратиться в полицию, но мама уговорила ее не делать этого. Однако после того, как Елена опубликовала пост с возмущениями на странице Радия Хабирова, с ней немедленно связались из администрации и пообещали провести выездную проверку, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, что ранее Радий Хабиров распорядился ужесточить проверки и соблюдение антиковидных правил в торговых центрах и других местах массовых скоплений людей из-за угрозы распространения омикрона.

СКРУТИЛИ ОХРАННИКИ

В свою очередь посетительница еще одного уфимского торгового центра поделилась в соцсетях видеозаписью драки охранников и мужчины. На записи видно, как двое охранников скрутили и повалили посетителя на пол, а третий бежит к ним на помощь.

- На входе покупатель показал QR-код, но отказался дать его отсканировать. Начался конфликт с охранником, после чего началась драка. Охранники набросились на мужчину. Его жена с маленьким ребёнком в это время стояли рядом и не знали, чем помочь, - рассказывает девушка.

Фото: скрин видеозаписи, сделанной посетительницей ТЦ. Соцсети

Мнения комментаторов на этот счет разделились. Кто-то заявил, что у охраны четкие указания насчет сертификатов, и из-за таких нарушителей они могут лишиться работы. Кто-то уверен, что в любой ситуации надо разговаривать спокойно, а уж рукоприкладство и вовсе недопустимо.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в октябре прошлого года, когда пожилая жительница Стерлитамака пыталась сесть в междугородний автобус без справки о вакцинации. Женщина пожаловалась, что кондуктор вызвала полицию, а те вытолкали ее силком из автобуса, из-за чего она сильно ушиблась и была вынуждена обратиться в травмпункт. В итоге в отношении пенсионерки сначала составили прокол об административном правонарушении, но позже суд отменил его.