В центре Уфы продают уникальный кирпичный особняк с лепниной. Вы удивитесь цене и размерам здания

В Уфе продают уникальный особняк в центре города Фото: cian.ru

В Уфе за 190 миллионов рублей продают огромный особняк купца Захарова, где располагался городской телеграф.

История огромного особняка началась еще в XIX веке. Здание на пересечении улиц нынешних улиц Гоголя и Чернышевского построил для личных нужд известный в то время уфимский купец Сергей Сахаров. В 1907 году в здание оборудовали городскую почтовую контору, а позже – городской телеграф. Собственно, после этого к особняку и «прилипло» название – Телеграф Сахарова. В 2014 году здание полностью отреставрировали и выставили на продажу.

Согласно описанию, общая площадь огороженного участка земли составляет половину гектара. Здесь расположен сам особняк и капитальные гаражи. Площадь самого здание по документам – 2892 квадратных метра.

На территории здания есть гаражи Фото: cian.ru

Примечательно, что к реконструкцию особняка Сахарова приходили ответственно. Строители заменили перекрытия на железобетонные, воссоздали кладку и лепнину и отремонтировали крышу. Все работы на территории памятника выполняли под контролем Минкульта Башкирии.

Продавец предполагает, что новый владелец особняка может использовать его в качестве огромного офисного здания. Также не исключается, что из-за расположенных рядом больниц в здании могут организовать какое-то медицинское учреждение.

Цена за целый кирпичный особняк в историческом центре Уфы составляет 190 миллионов рублей.

Ранее мы публиковали материал о том, что в старейшем парке Уфы продается большое здание, принадлежащее семье зятя главного муфтия России.