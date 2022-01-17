В Уфе продают уникальный особняк, который находится в старейшем парке – вы удивитесь, кто его хозяин

Вот так должно было выглядеть здание по версии мэрии Уфы

В Уфе выставили на продажу особняк с подземным этажом в центре сада Аксакова.

Необычное объявление было размещено сразу на нескольких площадках по продаже недвижимости. За 65 миллионов рублей собственник готов отдать новому владельцу двухэтажное здание, расположенное прямо в саду Аксакова, что находится на уфимской улице Пушкина.

Здание уникально как минимум своим внешним видом – оно выполнено в форме неправильного шестиугольника с двумя отдельными входами. Общая площадь составляет 320 квадратных метров. Здесь есть два «стандартных» этажа и огромный подвал.

Примерно так кафе выглядит сейчас Фото: avito.ru

Изначально планировалось, что в здании откроется кафе «Аленький цветочек» на 40 человек. В мэрии Уфы сообщали, что оно примет первых клиентов уже в 2015 году. Сейчас кафе уже не работает.

Кадастровая стоимость объекта, построенного в 1999 году – около 16 миллионов рублей, но все понятно, что такие объекты в центре Уфы стоят гораздо дороже. Сразу после продажи объект можно использовать как кафе или ресторан. Также вместе со зданием будущий владелец получит и землю, которая под ним находится.

КТО ХОЗЯИН?

Согласно выписке из Росреестра, огромный особняк принадлежит некой Плиевой Хадишат Хасановне. Полная тезка женщины является матерью Руслана Плиева – зятя главного муфтия России Талгата Таджуддина. Еще в далеком 2016 годы редакция «КП-Уфа» сообщала о том, что у семьи дочери главного муфтия России украли автомобиль. По одной из версий, он принадлежал Руслану Плиеву.