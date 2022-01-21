Учись, кассирша Луиза!: как уфимец вынес из элитного коттеджа более 60 млн рублей и остался на свободе

Сам Иван утверждает, что ни роскошного коттеджа, ни уж тем более миллионов из него он в глаза не видел

История дерзкого ограбления коттеджа в элитном поселке под Уфой прогремела в начале июня 2019 года. «Комсомолка» писала о том, как двое незнакомцев, не смущаясь камер уличного видеонаблюдения, перебрались через забор, проникли в дом уфимского бизнесмена и его супруги и вынесли оттуда драгоценности и наличность более 20 миллионов рублей.

Спустя почти 2 года, мы узнали, чем же закончилась эта громкая история. Одного из воришек удалось вычислить и задержать. Более того: выяснилось, что ранее мужчина вместе со своим подельником уже дважды залезал в чужие дома и выносил оттуда драгоценности, золото и крупные суммы денег. Но самое интересное, что хотя все три эпизода «краж в особо крупном размере и по предварительному сговору» были доказаны, а прокуратура просила для подсудимого наказание не менее 7 лет колонии, суд оказался весьма благосклонным и решил, что 4 года и 10 месяцев условного (!) срока будет вполне достаточно.

Неожиданно, не правда ли? К примеру, прославившаяся на всю Россию кассирша Луиза Хайруллина, которая вынесла из банка ради мужа-игромана около 25 млн рублей, получила вполне себе реальный срок – 5 лет в колонии общего режима. Не помогли в суде ни искреннее раскаяние, ни наличие двух маленьких дочерей и старого больного отца, ни положительные характеристики от родных. Хищение средств в особо крупном размере – статья серьезная, какая уж тут «условка»! Почему же тогда оказался на свободе уфимец, который в общей сложности похитил за три «ходки» более 60 млн рублей – выясняла «КП-Уфа».

Чтобы попасть на территорию дома, воры перебрались через высокий забор

ВЫНЕСЛИ РОЛЕКС И 60 МЛН РУБЛЕЙ

31 мая 2019 года бизнесмен Анатолий С. (имя изменено – Ред.) вместе с женой и ребенком уехали на отдых. А уже 3 июня ему позвонил сосед и рассказал, что возле его коттеджа ошиваются двое подозрительных мужчин. Обеспокоенный Анатолий позвонил отцу и попросил проверить, все ли в порядке дома. Через пару часов отец перезвонил и рассказал, что дверь в доме открыта, а внутри беспорядок. Отдых пришлось немедленно прервать, возвращаться домой и вызывать полицию. Как оказалось, злоумышленники, дождавшись ночи, пробрались на территорию участка, взломали окно на веранде и проникли в коттедж. Из дома воры вынесли драгоценности с бриллиантами, коллекцию дорогих часов, включая золотые «Ролекс» стоимостью в 685 тысяч рублей, а также 20,5 миллионов «наличкой» и травматический пистолет. А самое главное, что злоумышленники вскрыли сейф в подвале и забрали оттуда 40 миллионов, которые Анатолий одолжил у знакомого на развитие своего бизнеса. На записях с видеокамер было видно, как двое мужчин в масках преспокойно разгуливают по дому, а потом выходят с сумками.

Видеокамеры записали, как воришки, не спеша. разгуливают по участку и дому

Надежда на то, что полиция быстро вычислит и найдет преступников, таяла с каждым часом, поэтому бизнесмен решил действовать самостоятельно. Он выложил запись с видеокамер в соцсети с просьбой помочь опознать воров за солидное вознаграждение. Идея сработала: уже через пару дней Анатолию позвонил некий мужчина, который опознал в одном из «домушников» своего давнего приятеля. Мол, узнал его по походке – только тот ходит, широко размахивая руками, сомнений быть не может.

«КАКИЕ ДЕНЬГИ? МНЕ ПОДКИНУЛИ!»

Когда к 39-летнему Ивану А. (имя тоже изменено – Ред.) пришли полицейские, его удивлению и возмущению не было предела. На защиту встала и жена: у нас двое маленьких детей, муж – программист с хорошей зарплатой, на хорошем счету у коллег. Своей зарплаты на все хватает, в деньгах не нуждаемся – зачем мужу идти воровать? Да и вообще, каждый вечер супруг просиживает дома перед компьютером. Так что алиби стопроцентное: ищите настоящих преступников, а на честных людей не наговаривайте.

И даже когда во время обыска в квартире Ивана оперативники нашли множество любопытных вещей, уфимец не сдавался – на все у него было свое объяснение. Балаклава? Так он ее специально для похода купил. 300 тысяч рублей под матрасом? Так пару лет назад он свою иномарку продал, а деньги решил дома припрятать. Глушилка, которая подавляет сигнал видеосвязи? Так это специально купил, чтобы дети случайно на «взрослые» сайты не заходили. Также в квартире Ивана обнаружились и доллары, и евро, и стерлинги, и даже лиры с дирхамами. Сам уфимец объяснил их происхождение просто: друзья часто путешествуют за границей, и в подарок привозят местную валюту. И даже когда среди обнаруженных денег обнаружились несколько пятитысячных купюр с номерами, совпадающими с номерами похищенных денег (супруга бизнесмена занималась сделками с недвижимостью и часто выписывала номера банкнот в свой специальный блокнот – Ред.), Иван заявил, что, конечно же, ему их подкинули.

КРАЖА БЫЛА НЕ ПЕРВОЙ

Во время расследования уголовного дела полицейские обратили внимания на два похожих преступления, совершенных в 2018 году.

Так 26 марта хозяева коттеджа в демском пригороде поехали отвозить сына на соревнования. А уже ночью в их дом пробрались двое мужчин в масках и вынесли золотые украшения, ноутбук, наушники, норковую шубу, запасные ключи от внедорожника и 30 тысяч наличкой. Общий ущерб составил более 369 тысяч рублей.

А 12 сентября хозяева коттеджа в Кармаскалинском районе повезли утром ребенка в школу: вернулись через пару часов и обомлели. 2 камеры видеонаблюдения были сломаны, но одна смогла запечатлеть мужчину, который разбил окно и вынес из дома дорогие часы стоимостью 250 тысяч рублей, авторские украшения с сапфирами, жемчугом и бриллиантами, а также набор пневматического оружия для пейнтбола и 25 тысяч рублей наличными. Общий ущерб от кражи оценили в 547 тысяч рублей.

После пережитого владелец дома и его супруга приняли решение продать дом

Догадайтесь, кого же опознал на записях видеокамер свидетель, который вышел на уфимского бизнесмена? Та же «летящая походка», характерные жесты и наклон головы. Даже кроссовки с узнаваемой рифленой подошвой – те же! Чтобы исключить человеческий фактор (ну мало, затаил обиду на приятеля - вот и оговаривает теперь), пришлось заказывать дорогостоящую экспертизу у независимого московского эксперта. Специалист подтвердил: на всех записях запечатлен один и тот же человек. А именно – Иван А.

И ЭТО ПРИГОВОР?

В суде Иван твердо стоял на своем: ничего не крал, чужих денег не надо. Адвокат программиста уверенно заявляла: в деле нет ни одного стопроцентного доказательства вины подзащитного. Мол, видеозаписи отвратительного качества, как вообще на них можно кого-то разглядеть? А свидетелю и вовсе верить нельзя: он давно находился в неприязненных отношениях с обвиняемым, поэтому и наговаривает на него. Да и вообще, изначально этот свидетель уверенно опознал на записях кроме Ивана еще одного человека, у которого позже нашлось стопроцентное подтвержденное алиби. И как вообще верить таким показаниям?

В итоге суд согласился со всеми доводами обвинения и признал Ивана виновным в трех эпизодах довольно тяжких преступлений – кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и причинением особо крупного ущерба. Гособвинение запросило для программиста 7 лет колонии. Суд посчитал, что мужчина, у которого на иждивении двое малолетних детей и куча положительных характеристик с места работы, может встать на путь исправления и без реального лишения свободы. 4 года и 10 месяцев условного срока для исправления будет вполне достаточно. Ивана И. освободили прямо в зале суда. Более того, мужчину даже не обязали вернуть все украденные деньги и драгоценности. Для этого существует гражданский суд. Извольте обращаться с иском туда.

Конечно, и сами потерпевшие, и их адвокаты остались в полном шоке от такого мягкого приговора. Сейчас они готовятся подать апелляцию в Верховный суд республик в надежде на справедливость. Примечательно, что сам Иван подавать на апелляцию не стал, хоть и по-прежнему уверяет, что пострадал незаслуженно.

КОМПЕТЕНТНО

По мнению адвоката Эльмара Зиганшина, который представляет интересы бизнесмена Анатолия С., с таким приговором в своей практике ему сталкиваться не приходилось.

- С таким приговором согласиться не могу. Из материалов дела видно, что обвиняемый совершил преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, однако правоохранительным органом так и не удалось изобличить подельника. Сам же обвиняемый же этому не способствовал и вины своей не признал.

Но самое главное в этой истории то, что человек, признанный виновным приговором суда по всем трем эпизодам обвинения, совершивший тяжкое преступление, не признавший вину, не возместивший ущерб потерпевшим, также как и его подельник, остался на свободе. Ему назначен всего лишь условный срок в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Есть серьезные опасения, что преступники, так и не понесшие практически никакого ощутимого наказания, могут продолжить совершать противоправные действия в отношении граждан и их имущества. Ну а похищенными средствами преступники уже видимо распоряжаются по своему усмотрению. Апелляционная жалоба уже направлена в Верховный Суд республики.