«Он умер прямо в спортзале!»: уфимец скончался во время игры с мячом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 18 января в центре Уфы во время занятий в спортзале скончался 65-летний мужчина. О трагедии в социальных сетях рассказала жена друга умершего Аля А.

В беседе с «КП-Уфа» женщина рассказала, что умерший играл в баскетбол со своим друзьями в спортивном зале. Внезапно мужчине стало плохо, ему вызвали скорую.

– Просили прислать реанимобиль, однако прислали обычную скорую. Приехали с разряженным дефибриллятором! Мужчина скончался, он умер прямо в спортзале. Шансы могли быть, если бы быстро приехали реаниматологи, – рассказал уфимка.

Аля поделилась, что усопший был очень крепким мужчиной, он всю жизнь занимался спортом, у него осталась молодая жена.

Уфимка считает, 65-летний мужчина умер не по вине врачей, а из-за того, что в городе не созданы условия для нормальной работы скорой медицинской службы.

– Один из медиков рассказал мне, что у нас в Уфе вместо 120 машин скорой медицинской помощи по стандарту на количество населения работает лишь 70. Может, вместо фестивалей надо было городскую скорую готовить к работе в условиях пандемии? А еще прогнозируют через месяц высокий скачок заболеваемости, тогда вообще уже не стоит горожанам надеяться на экстренную помощь, случись что! – возмущается Аля.

«КП-Уфа» запросила информацию о случившемся в Минздраве Башкирии. Как рассказала нам пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, то, что бригада скорой помощи прибыла на вызов с нерабочим дефибриллятором, вряд ли возможно.

– На вызов приезжает ближайшая бригада для скорейшего оказания помощи. Все автомобили скорой имеют бортовую сеть, и дефибриллятор не может быть разряженным от слова «совсем», – пояснила специалист министерства.

Напомним, два года назад в Аургазинском районе 4 февраля скончалась 16-летняя девушка. Подросток пришла домой из школы и почувствовала недомогание. Родители вызвали скорую помощь, но не дождались – на станции скорой помощи в селе Толбазы им ответили, что свободных машин нет. Ее отвез в больницу друг. Врач выписал девушке лечение и отправил домой. По пути в деревню девушке резко стало хуже, и она скончалась.