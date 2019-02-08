«Мест нет, лечитесь дома»: стали известны подробности смерти 16-летней школьницы в Башкирии

В прошлую пятницу, 1 февраля, 16-летняя Элиза М. из деревни Тряпино Аургазинского района (имена здесь и далее изменены) пришла домой со школы и почувствовала недомогание. Измерила температуру и ахнула – градусник показал 39 градусов. В субботу и воскресенье девушка пролежала дома, жар все еще не спадал. В понедельник родители вызвали скорую помощь, но не дождались – на станции скорой помощи в селе Толбазы им ответили, что свободных машин нет.

- Тогда Элиза позвонила своему другу и попросила ее свозить в центральную больницы Толбазов. Ехать где-то 25 километров. Приехала, обратилась к педиатру, он ее принял, измерил температуру, но даже не послушал. Затем врач выписал противовирусные и сказал, чтобы лечилась дома, потому что принять ее невозможно – мест в больнице нет, - рассказала «Комсомолке» тетя девушки Ольга Матвеева.

Школьнице ничего не оставалось как поехать домой. По пути домой девушке резко стало хуже, она скончалась.

«ПРОСТИ НАС ЗА ВСЕ»

Известно, что Элиза училась в 10-м классе, в январе ей исполнилось 16 лет. Выросла она в многодетной благополучной семье, в которой воспитываются еще четыре ребенка. По окончанию школы девушка хотела переехать в Уфу и поступить в один из вузов столицы.

Сейчас родственники серьезно настроены на то, чтобы больницу, в которой Элизе не оказали необходимую помощь, наказали. Родные также отмечают, что Элиза ранее никогда не жаловалась на здоровье, была крепкой девочкой.

- Наша маленькая девочка, тебе ещё бы жить и жить, но судьба прервалась. Прости нас за все, очень больно и горько, не верится, что это случилось. Ангелочек, спи спокойно, мы будем помнить тебя вечно, любим, скорбим, - сокрушается родственница.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Районная прокуратура совместно с представителями Росздравнадзора Башкирии проводит проверку, в ходе которой будут выяснены причина смерти девушки и все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками районной больницы, приведшего к смерти несовершеннолетнего.

Дело также расследуют и следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.

В Аургазинском районе следователями устанавливаются все обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

- Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, истребована медицинская документация. Также допрашиваются свидетели, в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения, куда обращалась девушка, - прокомментировали в следственном комитете.

Элизу М. похоронили в среду, 6 февраля, в родном селе.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным девочки.