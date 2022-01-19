Башкирский Лас-Вегас! Крупье и игроман рассказали, что творилось в казино Уфы в беззаботные нулевые

До 2009 года в Уфе было несколько совершенно легальных и даже популярных казино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом 2009 года в России под полный запрет попали «классические» казино. Еще чуть раньше в Башкирии закрыли все легальные залы игровых автоматов. С тех самых пор игровой бизнес стал подпольным, а его организация – уголовным преступлением. Но были времена, когда в Уфе можно было спокойно играть в рулетку или карточные игры, не боясь, что в момент «фарта» в помещение ворвутся оперативники.

Не сказать, чтобы в башкирской столице было много казино, но несколько заведений с бесплатной выпивкой, обученными крупье и здоровенными вышибалами на входе (ну прямо как в фильмах про дикий Запад!) в Уфе все же были. Причем в престижных районах и с кричащими неоновыми вывесками.

«Комсомолка» решила вспомнить, какой была атмосфера в этих заведениях и заодно ответить на волнующий многих вопрос – а можно ли вообще было разбогатеть, играя в казино?

Когда-то в Уфе можно было легально поиграть в рулетку. Сейчас организация подобных игр - уголовное преступление

САМЫЕ ЗЛАЧНЫЕ ИГОРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В УФЕ

До запрета на казино самыми популярными в Уфе игорными заведениями были расположенные на проспекте Октября «А-кафе» и «Проспект». Там отдыхающие могли не только пропустить коктейльчик в баре или оторваться на танцполе, но и попытать свою удачу и сыграть в рулетку или карты.

После закрытия казино владельцы заведений полностью переделали их в ночные клубы и рестораны, впрочем, и они уже давно закрылись. Например, в бывшем «Проспекте» теперь находится супермаркет, а «А-кафе» и вовсе снесли.

Не меньшей популярностью у уфимцев пользовались залы игровых автоматов. Некоторые игроманы считали, что играть с «машиной» проще и выгоднее, чем с крупье в казино. Якобы вероятность выиграть выше.

Самый популярный игровой зал раньше находился на углу улиц Айская и 50-летия Октября (сейчас на его месте открылся ресторан «Эко Пышка»). Работал он круглосуточно, поэтому заядлые любители легких денег зависали там сутки напролет, пока их силком не вытаскивали оттуда родные и близкие.

Еще один популярный игровой зал располагался на первом этаже бывшей гостиницы «Россия» на остановке Горсовет. Проигравшиеся в пух и прах игроманы постоянно околачивались на крыльце заведения и предлагали прохожим купить у них за копейки хорошие и недешевые по тем временам мобильные телефоны или даже брендовые пиджаки. Сейчас на этом месте находится ресторан и банкетный зал гостиницы «Азимут».

Сейчас игровые автоматы находятся под запретом, но когда-то в Уфе было несколько очень крупных залов с «однорукими бандитами» Фото: Александр КАРПОВ

ЭКС-КРУПЬЕ: В ПОКЕР В КАЗИНО ВЫИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ

Какая же атмосфера царила в те далекие времена в казино? Уфимец Иван (имя изменено – Ред.) проработал крупье в казино «Проспект» больше года и не понаслышке знает, какие люди туда приходили и как вели себя проигравшиеся в пух и прах.

В 2008 году Иван был еще студентом, и заработанных за игровым столом денег ему хватало с лихвой. Как признается парень, сейчас он бы ни за какие деньги не устроился на такую работу – уж слишком опасно. Слишком неадекватные клиенты попадались.

- Как-то раз я стал свидетелем ужасающей картины. Один клиент сидел за игорным столом и пил шампанское прямо из горла бутылки. В итоге он проигрался в пух и прах, и девушка-крупье стала уходить из-за стола. И вот этот клиент схватил бутылку и запустил ей в спину! Да так, что потом оказалось, что у нее перелом позвоночника. Его тогда скрутили, конечно, сразу же. А девушка в итоге действительно получила серьезную травму и стала инвалидом, - вспоминает Иван.

Что касается постоянных клиентов заведения, то они были самые разные – от «братков» из 90-х до простых работяг.

- Помню, каждый день приходил мужик в старых засаленных брюках. Ну, вылитый заводчанин. А сам постоянно по 200 тысяч с собой приносил. Проигрывал, в основном, конечно, хотя были и удачные дни, и уходил он, удвоив свои деньги. Но на следующий день все равно проигрывал те же 200 тысяч, - рассказывает бывший крупье.

Как вспоминает Иван, особенно крупье не любили, когда в казино приходили мелкие игроки, для которых даже было специальное обидное прозвище (цензура не позволяет его озвучить тут – Ред.). Отличить их можно было даже по внешнему виду, но основная проблема для казино заключалась в том, что такие игроки делали максимальные ставки всего по 200 рублей.

- Естественно, никто из них никогда не выигрывал. Да и вообще на моей памяти никто не выигрывал серьезную сумму. А все потому, что в покер в казино выиграть невозможно. Поверьте мне, - с улыбкой говорит Иван.

В бывшем казино «Проспект» затем открылся ресторан и ночной клуб с тем же названием

Дело в том, что играющий против клиента крупье прекрасно знал, какие карты выпадут игроку, а какие будут у него (точнее, у казино). Проще говоря, карты нещадно кропили и заставляли крупье заучивать их. За этим даже следили специально обученные люди.

- Над каждым столом висела видеокамера, по которой за игрой наблюдал контролер. Как правило, контролерами были бывшие крупье с огромным опытом работы. И задача у них была следить за тем, чтобы крупье раздавал «правильные» карты. Если в ходе раздачи тот ошибался, его штрафовали. А что касается байки об игроках, которые считают карты и камеры висят как раз для наблюдения за ними, то скажу одно: хватит верить киношникам, - поделился тонкостями бывшей профессии Иван.

ЕДВА НЕ РАЗВЕЛСЯ ИЗ-ЗА ПРОИГРЫША

Уфимец Сергей с ностальгией вспоминает заведения с казино, хоть и признается, что однажды азарт и крупный проигрыш едва не лишил его семьи.

- Это был 2001 год. Я жил тогда еще на улице Братьев Кадомцев, буквально через дорогу находился знаменитый ночной клуб «Скорпион», там внутри еще был и ресторан с казино. Однажды мы с друзьями зашли туда пару раз – и нам понравилось! Играли в основном в рулетку и блэк-джек. Собирались человек по 6, заказывали стол на 3-5 тысяч, а выигрышем потом счет оплачивали, очень удобно, - рассказывает Сергей. – Больших проигрышей поначалу ни у кого не было – во-первых, не жадничали, во-вторых просто везло что ли. За вечер могли поднять от 5 до 15 тысяч рублей.

В какой-то момент мужчина стал завсегдатаем казино. Азарт, возможность быстро заработать, да и просто отдохнуть в приятной компании. И хотя жена была явно недовольна (дома маленький ребенок, а муж вечерами пропадает неизвестно где), Сергея, словно магнитом, каждый вечер тянуло в «Скорпион».

Особой популярностью пользовалось казино в «А-кафе». После его закрытия в здании заработал ночной клуб. Фото: Дмитрий Никифоров

- Однажды на работе я получил оплату за крупный заказ. Сумма по тем временам не маленькая – 38 тысяч рублей. Планы на эти деньги были большие: думал ремонт в квартире сделать, жене с сыном подарок прикупить. Сам не помню как, но ноги принесли меня в казино. Думаю – ну сделаю несколько ставок (минимальная ставка тогда была на рулетке 100 рублей – Ред.). Проиграю – ничего страшного. Выиграю – замечательно. Вот только в тот день мне крупно не везло, и я проиграл абсолютно все деньги. Уже когда проснулся утром, то обалдел. За 4 часа я потратил почти 40 тысяч! Сумму, которые другие месяцами зарабатывают!

О досадном проигрыше пришлось рассказать жене. К огромному огорчению Сергея, супруга молча собрала вещи, взяла сына и объявила, что уходит жить к родителям. Мол, если хочешь – можешь хоть всю квартиру проиграть. А если дорога семья – завязывай с казино, легких денег не бывает. Сергей действительно решил завязать, но и вернуть деньги тоже очень хотелось. Мужчина решил во чтобы то ни стало отыграться.

Сейчас в здании бывшего казино и ночного клуба «Проспект» располагается обычный супермаркет

- Теперь, чтобы не было соблазна, я брал с собой 500 рублей – не больше. Их как раз хватало на 5 ставок на рулетке. Проигрывал – сразу уходил, если выигрывал – то доходил до 3-5 тысяч забирал деньги и тоже сразу уходил. А еще полностью отказался от алкогольных коктейлей в казино. Всегда замечал, что после них словно какая-то эйфория по мозгам разливается. Кажется, что ты самый фартовый, повышаешь ставки, а потом хочется спать. Есть подозрение, что там транквилизатор какой-то добавляли, а может, это просто я себя накрутил, - вспоминает уфимец. – Уже в последний раз, когда до отбитой суммы проигрыша оставалось всего около 1,5 тысяч рублей, мне повезло. Я выиграл сразу 10 тысяч, после чего не стал искушать судьбу, забрал деньги и ушел. С тех пор я в казино больше ни разу не ходил.

В итоге жена простила мужчину и вернулась домой, а сам он вспоминает тот случай как жизненный урок. Если хочешь денег – работай. Легких денег не бывает.