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18 января 2022 12:15

Приодел чиновников и купил мечеть у сына: чем известен экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков, на которого «наехал» Хабиров

После отставки экс-чиновник занялся бизнесом
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Ришат Исхаков владеет базой отдыха Фото: Башкирское спутниковое телевидение

Ришат Исхаков владеет базой отдыха Фото: Башкирское спутниковое телевидение

17 января Радий Хабиров в прямом эфире попросил проверить земли экс-главы Иглинского района Ришата Исхакова. Ссылаясь на некую «справку», он заявил, что бывшему чиновнику так или иначе принадлежит больше тысячи гектаров земли разного назначения. Глава республики попросил подчиненных вместе с юристами проверить, каким образом Исхаков получил землю под Уфой.

WHO IS MR ISKHAKOV?

65-летний Исхаков уже больше 10 лет не возглавляет Иглинский район республики. Но будучи главой муниципалитета с 2000 по 2010 годы, он был на хорошем счету. Про него выходили хвалебные материалы в СМИ, в которых чиновник говорил, что район «ориентируется на экономические тенденции и передовой опыт». В 2007 году район Исхакова признали Лучшим муниципальным образованием России, а его самого – Лучшим муниципальным служащим.

В мае 2010 года чиновник и вовсе решил устроить настоящую фэшн-революцию среди госслужащих. Будучи председателем правления Совета муниципальных образований (эдакое сообщество глав районов), он самостоятельно разработал форму для госслужащих. Предполагалось, что у каждого чиновника будет аж по шесть комплектов одежды – парадно-выходная, повседневная и специальная (в летних и зимних исполнениях).

Темно-бордовая форма чем-то напоминала мундиры Роспотребнадора. Вот только вместо шеврона с двухглавым орлом красовался герб района. Также форма предусматривала и погоны! Некоторые наряды чиновников уже успели показать журналистам.

Вот так могли выглядеть все чиновники Башкирии

Вот так могли выглядеть все чиновники Башкирии

Полноценно дизайнерский креатив Исхакова в жизнь не воплотился. Он покинул пост главы Иглинского спустя пять месяцев после отставки Муртазы Рахимова. В администрации района начались проверки.

КАРЬЕРА ПОСЛЕ

После ухода Исхакова из администрации района он вместе с сыновьями Ильшатом и Рустямом начал активно заниматься бизнесом. Сейчас Исхаков-старший числится учредителем популярной базы отдыха в Иглинском районе – здесь есть гостиницы, трасса для тюбинга и даже собственное охотхозяйство с медведями и лосями.

Рустям Исхаков работает директором управляющей компании, которая занимается арендой и продажей недвижимости.

Ильшат Исхаков руководит компанией по продаже и производству газонов.

МЕЧЕТЬ У СЫНА

С личностью сына Ильшата связан необычный факт. В 2004 году в селе Турбаслы построили новую мечеть. Позже застройщик обанкротился, а здание через суд досталось агро-компании Ильшата Исхакова. В 2013 году сын продал религиозное здание… собственному отцу! Местная мусульманская община, участвовавшая в строительстве здания попыталась вернуть мечеть в свою собственность, но Арбитражный суд в 2019 году дважды отказал им.

Впрочем, каких-то проблем от статуса мечети прихожане не испытывают. По данным «Znak.ru», Исхаков не отнимает здание у общины и не запрещает в нем молиться. Имам-хатыб мечети рассказал журналистам, что бывший глава района и вовсе не появляется в храме.

ЧЕМ ВЫЗВАН ГНЕВ ГЛАВЫ

Изучая картотеку арбитражных дел, мы выяснили, с чем могут быть связаны такие резкие слова Хабирова в адрес экс-главы Иглинского района. Дело в том, что компания одного из сыновей Исхакова в 2008 году получила в аренду на 49 лет огромный участок сельхозназначения прямо у территории будущего Транспортного агро-логистического парка «Уфимский». В начале 2019 года масштабный проект был включен в список приоритетных для Башкирии – он может привлечь инвестиции и дать около 3 тысяч рабочих мест. Примечательно, что реализует его застройщик Андрей Носков.

Земля компании сына Исхакова находилась на территории, которую будет осваивать парк

Земля компании сына Исхакова находилась на территории, которую будет осваивать парк

Законностью 49-летней сделки заинтересовались чиновники. Уже в конце 2019 года в арбитраже вынесли решение, согласно которому аренда земли Исхаковым должна была прекратиться еще в 2015 году. По итогу в итоге компания сына экс-главы участок в 140 гектаров потеряла, и он вернулся в собственность Иглинского района республики.

Прямо сейчас компания сына Исхакова судится с местными и республиканскими чиновниками еще по нескольким делам, связанными с землей в Иглинском районе.

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