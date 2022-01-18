Приодел чиновников и купил мечеть у сына: чем известен экс-глава Иглинского района Ришат Исхаков, на которого «наехал» Хабиров

Ришат Исхаков владеет базой отдыха Фото: Башкирское спутниковое телевидение

17 января Радий Хабиров в прямом эфире попросил проверить земли экс-главы Иглинского района Ришата Исхакова. Ссылаясь на некую «справку», он заявил, что бывшему чиновнику так или иначе принадлежит больше тысячи гектаров земли разного назначения. Глава республики попросил подчиненных вместе с юристами проверить, каким образом Исхаков получил землю под Уфой.

WHO IS MR ISKHAKOV?

65-летний Исхаков уже больше 10 лет не возглавляет Иглинский район республики. Но будучи главой муниципалитета с 2000 по 2010 годы, он был на хорошем счету. Про него выходили хвалебные материалы в СМИ, в которых чиновник говорил, что район «ориентируется на экономические тенденции и передовой опыт». В 2007 году район Исхакова признали Лучшим муниципальным образованием России, а его самого – Лучшим муниципальным служащим.

В мае 2010 года чиновник и вовсе решил устроить настоящую фэшн-революцию среди госслужащих. Будучи председателем правления Совета муниципальных образований (эдакое сообщество глав районов), он самостоятельно разработал форму для госслужащих. Предполагалось, что у каждого чиновника будет аж по шесть комплектов одежды – парадно-выходная, повседневная и специальная (в летних и зимних исполнениях).

Темно-бордовая форма чем-то напоминала мундиры Роспотребнадора. Вот только вместо шеврона с двухглавым орлом красовался герб района. Также форма предусматривала и погоны! Некоторые наряды чиновников уже успели показать журналистам.

Вот так могли выглядеть все чиновники Башкирии

Полноценно дизайнерский креатив Исхакова в жизнь не воплотился. Он покинул пост главы Иглинского спустя пять месяцев после отставки Муртазы Рахимова. В администрации района начались проверки.

КАРЬЕРА ПОСЛЕ

После ухода Исхакова из администрации района он вместе с сыновьями Ильшатом и Рустямом начал активно заниматься бизнесом. Сейчас Исхаков-старший числится учредителем популярной базы отдыха в Иглинском районе – здесь есть гостиницы, трасса для тюбинга и даже собственное охотхозяйство с медведями и лосями.

Рустям Исхаков работает директором управляющей компании, которая занимается арендой и продажей недвижимости.

Ильшат Исхаков руководит компанией по продаже и производству газонов.

МЕЧЕТЬ У СЫНА

С личностью сына Ильшата связан необычный факт. В 2004 году в селе Турбаслы построили новую мечеть. Позже застройщик обанкротился, а здание через суд досталось агро-компании Ильшата Исхакова. В 2013 году сын продал религиозное здание… собственному отцу! Местная мусульманская община, участвовавшая в строительстве здания попыталась вернуть мечеть в свою собственность, но Арбитражный суд в 2019 году дважды отказал им.

Впрочем, каких-то проблем от статуса мечети прихожане не испытывают. По данным «Znak.ru», Исхаков не отнимает здание у общины и не запрещает в нем молиться. Имам-хатыб мечети рассказал журналистам, что бывший глава района и вовсе не появляется в храме.

ЧЕМ ВЫЗВАН ГНЕВ ГЛАВЫ

Изучая картотеку арбитражных дел, мы выяснили, с чем могут быть связаны такие резкие слова Хабирова в адрес экс-главы Иглинского района. Дело в том, что компания одного из сыновей Исхакова в 2008 году получила в аренду на 49 лет огромный участок сельхозназначения прямо у территории будущего Транспортного агро-логистического парка «Уфимский». В начале 2019 года масштабный проект был включен в список приоритетных для Башкирии – он может привлечь инвестиции и дать около 3 тысяч рабочих мест. Примечательно, что реализует его застройщик Андрей Носков.

Земля компании сына Исхакова находилась на территории, которую будет осваивать парк

Законностью 49-летней сделки заинтересовались чиновники. Уже в конце 2019 года в арбитраже вынесли решение, согласно которому аренда земли Исхаковым должна была прекратиться еще в 2015 году. По итогу в итоге компания сына экс-главы участок в 140 гектаров потеряла, и он вернулся в собственность Иглинского района республики.

Прямо сейчас компания сына Исхакова судится с местными и республиканскими чиновниками еще по нескольким делам, связанными с землей в Иглинском районе.