Хабиров поручил проверить земли экс-главы Иглинского района Башкирии на законность

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В Башкирии специальная комиссия проверит земельные участки, которые находятся в распоряжении бывшего руководителя Иглинского района республики Ришата Исхакова. Такое поручение сегодня, 17 января, дал глава региона Радий Хабиров. Со ссылкой на «справку», он заявил, что экс-чиновнику, его семье и аффилированным с ним компаниям принадлежит более 1 тыс. гектаров земли, еще 2,5 тыс. числятся в аренде.

– В жизни много чудес бывает, и одно из таких чудес – абсолютно, на мой взгляд, недопустимых, – когда глава работает, а потом уходит и не оставляет о себе память хорошую, что он главой работал, а оставляет у себя в кармане земли. Вот Иглинский район, если взять, там был глава в свое время – Исхаков. Хорошо поработал в качестве главы, видимо, – сказал Хабиров. – Посмотрите, что это за земли такие. Часть земель сельхозназначения. Они не пашутся, не вспахиваются, и так далее. […] Если надо, нанимайте юристов, и начинайте вступать в судебные споры.

Руководитель региона добавил, что задача глав муниципалитетов – «уйти с доброй памятью», оставив после себя школы и заводы, а «не по 2 тыс. гектаров в собственности».

Напомним, Ришат Исхаков возглавлял район десять лет – с 2000 по 2010.