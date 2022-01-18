«Лети к свету, ангел»: в Башкирии простятся с молодой мамой, погибшей на глазах у своего ребенка

Семья Лилии всегда была примером любви и верности для односельчан

Сегодня в Башкирии простятся с 27-летней жительницей Стерлитамакского района. Напомним, молодая женщина погибла в минувшее воскресенье в жуткой аварии на трассе: там на 33-м километре автодороги Стерлитамак — Федоровка в пятом часу дня столкнулись встречные ЗАЗ Chance и Chevrolet Cruze. Обе машины буквально разворотило и выбросило в кювет: пострадали все, кто находился внутри. В итоге 27-летняя водительница ЗАЗ погибла от полученных травм на месте, ее 1,-5-годовалого сынишку с ушибами и сотрясением головного мозга увезли в больницу. 29-летний водитель «Шевроле» из Стерлитамака с супругой также были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

ВЕЗЛА СЫНА В ГОСТИ К РОДИТЕЛЯМ

Как удалось выяснить «Комсомолке», за рулем ЗАЗ Chance находилась 27-летняя жительница деревни Старый Калкаш Лилия М. По словам знакомой молодой матери, в тот роковой день она везла сына в гости к бабушке. Что стало причиной столкновения – скользкая дорога или нарушение правил дорожного движения кем-то из участников аварии, сейчас выясняют дорожные полицейские. Многие склоняются именно к первой версии – мол, после аварии дорожники усиленно посыпали трассу песком.

Машину выбросило в кювет. Фото: ГИБДД по РБ

- Удар пришелсяЗАЗу в правый бок, ее могло занести и выкинуть на встречку. У мужчины удар в лоб, и он ушёл в правый кювет, может, пытался уйти от столкновения, - рассказывают очевидцы аварии.

В свою очередь, друзья семьи погибшей ищут очевидцев ДТП, чтобы досконально разобраться во всех его деталях.

Похоронят Лилию сегодня в родном селе Старый Калкаш. Близкие погибшей до сих пор не могут поверить, что молодой, цветущей, вечно улыбающейся красавицы больше нет в живых. У женщины остался сын, который уже пришел в себя, хоть и до сих пор находится в больнице под наблюдением врача.

- Лети к свету, ангел. Мы всегда будем помнить тебя, красавица. Родителям и мужу терпения, - скорбит Индира С.

- Бедный малыш, больше маму никогда не увидит. Будьте внимательны на дорогах. Лилечка, мягких облачков тебе, - соболезнует Чулпан К.

Сейчас семья погибшей молодой матери нуждаются в помощи. На руках у супруга Лилии остался маленький сын, которого ему предстоит воспитывать в одиночку. Близкие семьи объявили сбор. Если и вы хотите помочь родным погибшей, вы можете сделать посильный вклад на карту 40817810806008776208 (получатель Адель Ринатович М., супруг Лилии).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Лилии М.