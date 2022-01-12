Из Башкирии – в Голландию! Удивительная история уфимских дворняжек, которые нашли новый дом за границей

Сейчас Идди и Темм привыкают к новой стране и новому образу жизни

К сожалению, найти доброго и любящего хозяина для бездомного пса или уличной кошки в Уфе очень сложно. Счастливый лотерейный билет с шансом один на миллион. Двум очаровательным сестричкам-дворнягам Идди и Темми несказанно повезло – совсем скоро они обретут свой новый дом, который благодаря стараниям волонтеров им удалось найти… в Голландии!

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Неравнодушная уфимка Юлиана Гафарова - известный и востребованный дизайнер интерьера, но плотный рабочий график не мешает ей заниматься благотворительностью. Она живет в своем загородном доме вместе с 21 собаками, 5 щенками и котом. Нет, это не приют и не передержка. Не так давно Юлиана открыла свое НКО – Центр помощи и реабилитации бездомных животным «Дом с Хвостом», где помогает бездомышам, если и не обрести свой дом и хозяина, так хотя бы жить в достойных условиях, без голода и холода. Она ведет свою страничку в Инстаграм и планирует запуск Ютуб-канала, где рассказывает об их непростой, но веселой жизни, полной приключений.

Волшебная история со щенками началась с того, что девушке прислали видео, на котором была бездомная несчастная собака, которая явно нуждалась в помощи.

- Собака была в ужасном состоянии. У нее была огромная опухоль, истощение, слабость. Конечно, с этого момента я уже не смогла жить спокойно! Я каждый день приезжала на место, где было снято видео, прочесала все окрестности, опросила местных продавцов, но все бесполезно. Однажды я зашла на территорию большого завода. Там охранники рассказали, что часто раньше видели эту собаку, но последние два дня ее не было, - рассказывает Юлиана. – И тут я заметила смешную семейку, которая дремала рядом на газоне. Пара взрослых собак и смешные, несуразные, очень худые щенки с огромными ушами! Мы с моей близкой подругой Аленой их хорошо покормили, потискали и уехали по домам! И уже потом, когда мы приезжали на завод в поисках той собаки, брали с собой побольше корма, чтобы угостить этих смешных ушастиков.

Щенки попали к Юлиане совсем малышами, и та пообещала, что обязательно найдет им любящих хозяев

Через неделю поисков охранники сообщили, что собака умерла – ее похоронили в лесу. В память о той собаке Юлиана стала заботиться о ее стае, которая жила на заводе. Одна из собак вскоре оказалась беременной и родила 9 щенков. Руководство предприятия пошло на встречу и разрешило оставить малышей на время, пока им не найдутся добрые руки. Но вскоре стало холодно и сыро, поэтому пришлось забрать всех щенков к себе в «Дом с Хвостом».

ФАРТОВЫЕ ИМЕНА ПРИНЕСЛИ УДАЧУ

- Изначально было 9 щенков, но двоих нам сразу удалось пристроить. Оставшихся я назвала Рудди, Ивли, Идди,Тодди, Минни, Темми, Самби – в честь звездных актрис и певиц. Пусть фартовые имена принесут им удачу. И знаете, сработало! 9 января Идди и Темми улетели в Нидерланды, но я уверена, что и остальных пятерых щенков нам рано или поздно удастся пристроить за границей в добрые и ответственные руки, - улыбается Юлиана. – Хотя изначально все крутили пальцем у виска: мол, кому нужны такие щенки, они же неликвидные. Всем овчарок подавай или беленьких упитанных пушистиков. А эти что – долговязые, несуразные, ушастые! Никто их не заберет. Как видите, чудеса случаются!

Многие убеждали Юлиану, что на этих щенков не будет спроса - мол, несуразная внешность

Но как же щенки оказались за границей? Как рассказала Юлиана, в Уфе есть известный волонтер Ирина Сергеева, чья близкая подруга вышла замуж и переехала в Нидерланды. И вот уже почти 2 года они потихоньку переправляют бездомных животных за границу – только за прошлый год обрести заграничных хозяев посчастливилось 19 собакам.

- Самое сложное – это найти попутчика, который будет сопровождать животное в полете. В этот раз нам очень повезло – наша знакомая Анна, которая работает русскоговорящим гидом, рассказала, что 9 января летит в Нидерланды и может забрать Идди и Темми с собой! – говорит Юлиана. – К счастью, все необходимые международные прививки и чипирование были сделаны заранее, поэтому нам оставалось только подготовить нужные документы, заполнить кучу анкет, купить специальные просторные авиапереноски для животных, авиабилеты мне, как сопровождающей из Уфы до Питера, откуда и будет вылет в Амстердам, и самим щенкам. Вышло это все почти в 60 тысяч рублей. Огромное спасибо моим подписчикам, которые помогли собрать нужную сумму. Ну а главное, спасибо самой Анне, которая оплатила перелет собак из Питера в Нидерланды. Для нас это был неоценимый подарок.

Перед перелетом все щенки прошли чипирование и получили международные прививки

НОВАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ

Сутки в дороге – и вот Темми и Идди приземлились в аэропорту Амстердама. Не обошлось без эксцессов: сначала рейс отложили почти на час, потом собак слегка укачало, но теперь уже все позади. А впереди – новая счастливая и сытая жизнь.

- Собаки перенесли полет спокойно, вели себя настоящими умницами. Пока они находятся на передержке у доброй голландки. У нее дом на берегу моря, и наши девочки теперь каждый день гуляют и дышат морским воздухом! Им предстоит немного прийти в себя, акклиматизироваться, а пока для собак выбирают самых лучших хозяев. Да-да, отбор у нас строгий, и в дальнейшем мы намерены отслеживать судьбу наших сестричек, - улыбается Юлиана.

Девушка с грустью признается, что пока в России бездомные животные никому не нужны. Их травят, отстреливают, с равнодушием смотрят, как они мучаются от голода…

Это Идди и Темм уже в Амстердаме, приходят в себя после перелета

- В Нидерландах люди относятся к животным трепетно и ответственно. Если в России забирают собаку из приюта, то делают это скорее, как одолжение. В Нидерландах – это настоящий праздник. Еще бы – ты обретаешь верного друга! Просто так человеку с улицы собаку не отдадут: сначала удостоверятся, что он будет добрым и любящим хозяином. Да и вообще, выбросить собаку или кошку на улицу для голландцев настоящее преступление. Если человек умер, а у него остался домашний питомец, то родственники умершего выстраиваются в очередь, чтобы забрать животное себе. Для них это считается большой честью. И очень грустно, что в России еще очень нескоро люди поймут, что собаки и кошки – это не вредные и опасные существа, а наши братья меньшие, о которых мы обязаны заботиться, - уверена Юлиана.