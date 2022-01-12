«Наш Ярослав не справился»: в уфимской больнице умер 11-летний мальчик, обгоревший в пожаре

До последнего родные мальчика верили, что он пойдет на попраку. Фото: соцсети

В уфимской больнице №18 скончался 11-летний Ярослав Арсланов, который обгорел в пожаре в Иглино. Об этом «КП-Уфа» сообщила знакомая семьи. Ожоги 85 процентов поверхности тела и 50 процентов легких оказались слишком серьезными, и организм ребенка не справился. Врачи сделали все возможное, провели трахеотомию, чтобы мальчик мог дышать. Но спустя почти 2 недели Ярослав все же скончался в реанимации ожогового отделения.

- Наш Ярослав не справился. Умер сегодня, - с грустью сообщила Гуля Ф.

ВЫТАЩИЛИ СОСЕДИ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Напомним, эта жуткая история произошла 3 января в селе Иглино, где из-за неисправной электропроводки вспыхнул двухэтажный бревенчатый дом. В этот момент дома находился один Ярослав, его мама с младшим братиком ушли по делам. Первыми пламя заметили соседи, которые и вытащили ребенка из горящего дома, вызвали скорую и пожарных. Мальчика отвезли в больницу и поместили в реанимацию. Родные Ярослава хотели перевезти его в московский институт Склифосовского, но из-за тяжелого состояния школьник был нетранспортабелен.

- Любимый мой сыночек, жизнь моя, ты должен выкарабкаться. Умоляю, держись, мы - семья, и значит, мы всегда должны быть вместе. Не оставляй нас, очень прошу тебя, - до последнего мама мальчика верила в его выздоровление.

Сейчас по факту пожара и гибели ребенка проводится доследственная проверка. Следователи и сотрудники прокуратуры проверяют, в каких условиях воспитывался Ярослав и почему в тот вечер он остался один дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что многодетной семье, потерявшей сына и оставшейся буквально на улице, сейчас необходима помощь, тем более, что сейчас нужно будет организовывать похороны. Односельчане и знакомые семьи объявили сбор для погорельцев. Если и вы хотите помочь семье Арслановых, вы можете сделать посильный вклад на карту старшего брата Ярослава Эрика Арсланова, привязанную к номеру 8(937)478-66-23.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего Ярослава Арсланова.