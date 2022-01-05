«Ты должен жить!»: у мальчика из Башкирии, которого вытащили из горящего дома, обожжено 85 процентов тела

Мама Ярослава молится за выздоровление сына. Фото: соцсети

Стало известно о состоянии 11-мальчика, которого вытащили из горящего дома в Иглино. Ярослав А. по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Его близкие рассказали, что у ребенка обожжено 85 процентов тела и на 50 процентов поражены легкие. Ярослав находится в ожоговом отделении уфимской больницы, но врачи не делают пока никаких прогнозов.

Тем временем родственники мальчика надеются спасти ему жизнь в Москве: они ищут любую возможность перевести его в московский институт Склифосовского, специалисты которого имеют опыт в лечении тяжелых ожогов. Но пока по сообщениям Минздрава это невозможно – из-за тяжелого состояния Ярослав остается нетранспортабельным.

Мама мальчика Эльвира постоянно находится рядом с сыном и молится за его выздоровление.

- Любимый мой сыночек, жизнь моя, ты должен выкарабкаться. Ты же сильный мальчик, а значит ты должен жить мой золотой. Умоляю, держись, мы - семья, и значит, мы всегда должны быть вместе. Не оставляй нас, очень прошу тебя. Мы все молимся за тебя, моя кровинушка, - переживает женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, все произошло вечером в поселке Иглино, где вспыхнул двухэтажный деревянный частный дом на улице Мелиораторов. В момент пожара в доме 11-летний Ярослав находился в доме один, а его мама с братом ненадолго отлучились по делам. Первыми пожар заметили соседи, которые и вытащили мальчика из полыхающего дома и вызвали скорую и пожарных. Что стало причиной возгорания, сейчас предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Первыми пожар заметили соседи. Фото: МЧС по РБ

В свою очередь, Следственный комитет ходатайствует о передаче материалов проверки по факту пожара из полиции. Следователи намерены изучить все обстоятельства произошедшего, чтобы потом принять процессуальное решение.

В свою очередь проверку начала и прокуратура республики, которая собирается установить причины и обстоятельства инцидента, а также дать оценку действиям родителей по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Пожар также уничтожил и дом, где проживала многодетная семья, и все их имущество. Односельчане объявили сбор средств и необходимых вещей для самого Ярослава, его мамы и шестилетнего братика, который еще только ходит в детский сад. Старший сын женщины живет отдельно, но сразу же приехал, чтобы помочь семье.

Если и вы хотите помочь семье погорельцев, которая сейчас как никогда нуждается в помощи, то можете сделать посильный вклад на карту старшего брата Ярослава Эрика Арсланова, привязанную к номеру 8(937)478-66-23.