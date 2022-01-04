Джигурда, эстрадные артисты и советские мотоциклы: как Уфе прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Фото: Администрация Уфы

3 января, в Уфе прошел третий день уже традиционного для башкирской столицы фестиваля TERRA ZIMA. В центре города уфимцы имели возможность лицезреть масштабное событие – парад Снегурочек и Дедов Морозов.

Мероприятие началось в 12.00 на площади «АРТ-Квадрата», где прошла регистрация Снегурочек. Сюда стеклись десятки новогодних красавиц в нарядных костюмах со всех уголков Башкирии. Им предстояло не только поучаствовать в грандиозном шествии, но и побороться за титул главной Снегурочки республики, а также посостязаться за звание самой лучшей команды внучек Деда Мороза.

Некоторые команды Снегурочек принимали участие в конкурсе уже не в первый раз. Однако даже те, кто решился попробовать свои силы лишь в этом году, не выказывали никакого волнения и были настроены получить от мероприятия максиму положительных эмоций.

На парад съехались Снегурочки со всех уголков Башкирии Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Девушка Гульназ приехала со своей командой из Шаранского района. Только в этом году она решилась принять участие в подобном мероприятии, однако, по ее признанию, примерять на себя роль Снегурочки ей доводиться не впервой.

– Как волонтер молодежного центра, принимала участие в поздравлении детей с ограниченными возможностями здоровья в образе снегурочки. И воодушевившись этим, решила принять участие в конкурсе. Мы с командой уже отметили для себя несколько моментов, которые упустили. Однако главное для нас сегодня – не победа, а участие, опыт, знакомства с новыми интересными людьми, – поделилась девушка.

Количество Снегурочек на мероприятии исчислялось десятками Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Тем временем, на площадке возле Дома профсоюзов вовсю шла регистрация Дедов Морозов. Сказочные старцы со всех районов республики ничем не уступали своим «внучкам» и тоже от души проводили время под громкую музыку и задорные комментария ведущего.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Дед Мороз по имени Дамир пришел на праздник вместе со своей коллегой. По его словам, участие в мероприятиях, подобных новогоднему параду, – это именно то, чем следует себя занять в начале наступившего года.

– А как еще проводить каникулы? Только ярко, свежо, энергично! Поэтому почему бы не начать новый год с чего-то запоминающегося? В прошлом году мы с Анастасией были лишь зрителями, а в этот раз решили принять участие. Признаться, нам было непросто найти подходящие красивые костюмы, но мы справились. Хотя, конечно, советуем костюм в прокате лучше не брать. Однако, мы же в первый раз, тем более самое главное для нас сейчас – просто повеселиться, – отметил участник парада.

Шествие парада началось от Дома профсоюзов Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ПЛЮС В КАРМУ!»

И вот, когда, наконец, все приготовления подошли к концу, начался долгожданный парад. Процессия Дедов Морозов и Снегурочек стартовала с площади перед Федерацией профсоюзов, прошла через «АРТ-Квадрат», Гостиный двор, улицы Ленина, Мустая Карима, Чернышевского и Коммунистическую.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Колонну новогодних персонажей сопровождала музыка, двухэтажный автобус «Terra Bashkiria» и советские мотоциклы. Ну а возглавляли парад верхом на лошадях две очень известные личности. Популярный российский актер Никита Джигурда выступил на мероприятии в роли Деда Мороза, а его Снегурочкой стала уфимская светская львица Евгения Машко.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Джигурда рассказал, что Уфу ему доводиться посетить далеко не впервые, и новый приезд в башкирскую столицу его приятно удивил.

–У вас сейчас здесь хорошо и празднично. Радуюсь, что власти города не стали вводить ограничения и не отменили праздник, – молодцы! Плюс им в карму! – отметил артист.

Евгения Машко и Никита Джигурда Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Актер признался, что перед фестивалем ему удалось поспать всего лишь три часа. Однако, несмотря на это, Никита Джигурда как всегда был бодр и эксцентричен. Стоит отметить, что шоумен очень тепло и приветливо общался с уфимцами. Артист никому не отказал в совместной фотографии, а также очень охотно отвечал на вопросы горожан.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ДЕВУШКИ – КАК НА ПОДБОР»

Маршрут праздничной процессии на площади Гостиного двора, где Снегурочкам и предстояло состязаться за высокие титулы. Красавицы в синих шубах демонстрировали свои наряды и умение вести себя на сцене. Многие команды были сильны, и потому жюри предстояло сделать очень сложный выбор.

В итоге самой лучшей командой Снегурочек стали представительницы города Сибай. Им были вручены путевки на отдых в Башкирии. По словам одной из девушек, победительницам пришлось потратить немало сил для достижения цели. Однако, невзирая на сложности, они ни на секунду не теряли надежду и уверенно двигались вперед.

– Команда у нас собралась очень творческая, энергичная, активная. Все девушки – как на подбор. У нас даже во время репетиций говорили: «Вы как модели, как будто на подиум вас подготовили». Отнеслись мы к конкурсу серьезно. Несмотря на новогоднюю суету, находили время и усердно готовились несколько недель. Было много потрачено время на костюмы. Постановкой нашего дефиле занимался хореограф, поэтому все движения команды на сцене были тщательно отработаны, – рассказала Снегурочка из Сибая.

В конкурсе лучших команд победили Снегурочки из Сибая Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Обладательницей гран-при конкурса Снегурочек стала жительница Уфы Екатерина Михеева. Девушка призналась, что ей пришлось пройти тернистый путь. Получив в качестве приза 100 тысяч рублей, победительница, по ее словам, некоторое не могла поверить в случившееся.

– Я пыталась быть похожей на самую настоящую снегурочку, прочувствовала ее образ. Это просто бесценный опыт, эмоции меня переполняют. Эта победа – заслуга не только моя, но и моей команды и моих близких. Пока еще не решила, на что потрачу выигранные деньги, но они совершенно точно пойдут на самые благие дела, – заверила Екатерина.

Екатерина Михеева – обладательницей гран-при конкурса Снегурочек стала жительница Уфы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Третий день фестиваля TERRA ZIMA завершился выступлениями эстрадных звезд и популярных диджеев. Прошедшим мероприятием остались довольны не только участники, но и сами уфимцы. Горожане отметили веселую праздничную атмосферу, профессиональную организацию парада и конкурсов, ну и, конечно же, самих Дедов Морозов и Снегурочек – ведь где их еще увидишь в таком количестве в одном месте?