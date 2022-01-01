Как встречали Новый год 2022 знаменитости из Башкирии

Новый год в нашей стране остается одним из главных праздников. Обычно люди собираются в кругу близких и друзей, но иногда случаются исключения. Мы решили выяснить, как встречали новый 2022 год знаменитости из Башкирии – музыканты, спортсмены и прочие известные лица.

ТЕЕМУ ХАРТИКАЙНЕН

Башкирия стала для главного легионера «Салавата Юлаева» вторым домом. Этот новый год чета Хартикайненов отмечала в Уфе. За несколько часов до боя курантов легионер выложил видео, где он вместе с женой и двумя детьми наблюдает за фейерверком рядом со зданием Башдрамтеатра на улице Заки Валиди.

РАДИК ЮЛЬЯКШИН

За пару дней до Нового года Юльякшин вместе с супругой уехал в солнечный Таиланд. Там он набирается сил и вдохновения. Продюсер артиста рассказал «КП-Уфа», что в азиатской стране Юльякшин будет записывать музыку.

Поэтому в этом году Радик и его жена встречали Новый год за пределами России. Но, судя по всему, даже в Таиланде им удалось найти русскоговорящих друзей.

АЛЕКСАНДР БЕЛЕНОВ

Бессменный голкипер «Уфы» вместе с женой и новорожденной дочкой улетел в Краснодар. Погода там сейчас пасмурная, но это уж куда комфортнее, чем в замерзшей и занесенной снегом Уфе.

Сейчас футболистам «Уфы» нужно набираться сил и отдыхать – впереди непростое окончание сезона.

МОРГЕНШТЕРН

Скандальный рэпер надолго обосновался в Дубае. Судя по всему, возвращаться в России он пока не спешит, а его супруга периодически прилетает в Москву.

Несмотря на весь свой эпатаж, Алишер встречал новый год в довольно скромной компании. Он пил шампанское и слушал выступление Президента вместе со своей супругой.

ГУЛЬНАЗ АСАЕВА

Счастливая мамочка отмечала Новый год вместе с мужем Вильданом, дочкой Диной, родственниками и друзьями-музыкантами. После небольшого застолья молодая семья вышла во двор и стала запускать салюты.