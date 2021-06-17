Зачем и куда переехал известный уфимский завод УЗЭМИК

Завод продолжает работать, но в другом городе

Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций (УЗЭМИК) несколько лет назад полностью переехал в город Октябрьский. В начале 2010-х годов у предприятия сменился владелец, который и принял решение перенести производственные цеха из Уфы в самый западный город Башкирии. На территории завода сейчас ведется активное строительство. Самый крупный корпус был перестроен и теперь там располагается торговый центр «Яй». Снос, либо масштабная перестройка ждет и другие корпуса бывшей «Резинки», как называли знаменитый завод уфимцы.

Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций (УЗЭМИК) был построен в начале 1970-х годов и подчинялся напрямую министерству нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. У завода был собственный Дворец культуры – ДК РТИ. Сейчас в этом здании находится уфимская Детская филармония.

Сейчас на территории бывшего завода находится ТЦ «Яй», жилой комплекс «Виденеевский» и здание известного ритейлера компьютерной техники и электроники DNS. Совсем скоро снесут и последнее здание бывшего завода УЗЭМИК и построят на этом месте гостиницу с апартаментами и пятиэтажную парковку. Проект межевания территории, где находились корпуса «Резинки», опубликовали накануне власти Уфы.

Сами производственные цеха УЗЭМИКа находятся теперь в Октябрьском. Предприятие по-прежнему выпускает надувные лодки и суда на воздушной подушке, гидрокостюмы и другие изделия из резины.