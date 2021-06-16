В центре Уфы снесут здание известного завода, а на его месте построят апартаменты и огромную парковку

Завод УЗЭМИК переехал в город Октябрьский Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Уфе снесут последнее здание завода УЗЭМИК на улице Пархоменко, а на его месте возведут гостиницу с апартаментами и пятиэтажную парковку. Общая площадь обустраиваемой территории составят порядка 11 гектаров.

Власти Уфы опубликовали проект межевания территории ограниченной улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой гражданской и бульваром Ибрагимова. Уже сейчас известно, что для возведения здании аппарт-гостиницы (совмещает в себе функции обычного отеля и жилья для длительного проживания) на 170 мест рабочим придется снести последнее здание, которое оставалось на месте завода УЗЭМИК. В технической документации не указана высотность здания, но первые три этажа планируют отдать под бизнес – в них обустроят «объекты обслуживания» и фитнес-центр. Вдоль проезда к центру осваиваемой территории построят сразу несколько многоэтажных парковок общей вместимостью более чем в 600 мест. Дополнит «счастье автомобилиста» еще одна наземная парковка на 568 автомобилей.

На противоположной стороне квартала, ближе к улице Большой Гражданской, реконструируют существующее многоэтажное промышленное здание. Предполагается, что в отремонтированном «Доме науки и технологий» разместят офисные места.

Новые и отремонтированные здания расположатся так, что внутри их границ окажутся уже существующий торговый центр «Яй», бизнес-центр «Маяк» и здание популярного ритейлера техники DNS. Также внутри комплекса окажется еще и парковка торгового центра. Обустроенный бизнес-квартал соединит улицы Большую Гражданскую и Пархоменко сквозным пешеходным проходом.

КСТАТИ

Примечательно, что по документам аппарт-гостница и все остальные здания комплекса не будут проходить как «жилые помещения», соответственно на будущего застройщика не лягут социальные обязательства (создание детского садика школы и т.д.). В проекте межевания это обозначено отдельным пунктом.

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