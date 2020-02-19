Заводы, которые мы потеряли: предприятия Уфы, навсегда исчезнувшие с карты города

На днях власти Башкирии внезапно озаботились, казалось бы, рядовым случаем – «встал» молочный завод в селе Киргиз-Мияки. Руководство предприятия не платило зарплату сотрудникам, а продукция перестала попадать на прилавки магазинов.

Вроде бы рыночная экономика сказала свое веское слово и приказала молзаводу долго жить, но вдруг, по инициативе главы республики, производство начинают активно спасать. Его продукция уже вернулась на полки супермаркетов, совсем скоро у него сменится владелец, а работники получат свои кровно заработанные.

После вмешательства главы Башкирии молочный завод в селе Киргиз-Мияки снова заработал

Такой воодушевляющий пример «реанимации» предприятия, заставил вспомнить те времена, когда в той же Уфе едва ли не каждый год закрывались крупнейшие заводы и фабрики. Тысячи людей оставались без работы, а в бывших цехах открывались торговые центры. «Комсомолка» составила свой список крупнейших промышленных гигантов, уступивших свое место другим, видимо, более прибыльным проектам.

ТЕХНОЛОГИЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Вспоминая, какие заводы потеряла в последние годы Уфа, на ум приходят несколько крупных предприятий военно-промышленного комплекса. В первую очередь, хотелось бы отметить промышленного гиганта, который горожане запомнили как Уфимский завод телефонного оборудования – «БЭТО».

Долгое время бывший завод БЭТО находился в плачевном состоянии

Здание бывшего завода, где производили телефонные аппараты, электробигуди и роботов, находится на высоком берегу реки Белая, неподалеку от башкирского Белого дома. Ни для кого не секрет, что на БЭТО делали, в основном, продукцию для армии. Сразу после закрытия помещения долгое время ремонтировали и перестраивали, чтобы приспособить их под нужды «гражданского населения».

Сегодня в здании бывшего завода БЭТО расположились гуманитарные корпуса Башкирского государственного университета.

Сейчас в корпусах бывшего завода БЭТО расположились несколько факультетов БашГУ

Не так давно в уфимской Черниковке закрылся еще один завод, где производили высокотехнологичные приборы – «Уфимский электроламповый завод – Свет». Банкротство предприятия завершилось совсем недавно – производственные помещения и бывшие заводские общежития ушли с молотка в 2016 году.

Электроламповый завод, как не трудно догадаться, производил лампочки и новогодние гирлянды. Сейчас в бывших цехах предприятия располагаются небольшие мастерские по производству и продаже стройматериалов.

Уфимский ламповый завод до последнего боролся, но проиграл конкурентную борьбу и разорился

Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций (УЗЭМИК) находился почти в географическом центре города. «Резинка», как называли ее горожане, выпускала продукцию для военных, например, надувные плоты и парашюты. Были в ассортименте предприятия и чисто «гражданские» изделия - резиновые лодки и сапоги.

В начале 2010-х годов у предприятия сменился владелец, который принял решение перенести производственные цеха в город Октябрьский. Теперь легендарный УЗЭМИК больше не «уфимский». На месте, где располагались корпуса завода, постепенно должны вырасти многоэтажки с парковками, а самое большое здание перестроили под торговый центр.

Завод УЗЭМИК переехал из Уфы в Октябрьский

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ТРЕНДЕ

Недавно власти Башкирии заявили, что будут серьезно вкладываться в легкую промышленность. Такое решение принял глава региона после того, как в конце января этого года посетил выставку достижений башкирского легпрома в Конгресс-холле.

- На эти цели мы уже зарезервировали средства в бюджете в 2020 и 2021 годах. Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей. Мы в разы увеличиваем финансирований этой программы – до 1,5 млрд рублей! Эти средства помогут нашим предприятиям легпрома уверенно закрепиться на рынке, - заявил тогда Радий Хабиров.

Согласимся, что попытка «реанимировать» легкую промышленность на фоне повального засилья китайского ширпотреба выглядит, как минимум смело. А ведь совсем недавно в Уфе работали две крупные швейные фабрики, которые обеспечивали своей продукцией едва ли не всю Башкирию. Но их сгубили сначала «челноки», возившие в 1990-е годы одежду из Турции, а затем и уфимские торговцы, «завалившие» рынок дешевой продукцией из Поднебесной.

Многие уфимцы уже и не помнят, что на месте ТЦ была швейная фабрика «Мир»

Вплоть до распада Советского Союза в Уфе на проспекте Октября работала швейная фабрика «Мир». После перехода на рыночные отношения предприятие сменило название на «Фирму «Мир», но еще какое-то время оставалось на плаву. В начале 2000-х годов здание фабрики перестроили под торгово-развлекательный центр.

Еще одно предприятие, приказавшее долго жить, не выдержав суровых законов рынка – швейная фабрика «8 марта». Сейчас в этом здании располагается Красинский рынок.

СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ

«Чудесное» спасение молочного комбината в селе Киргиз-Мияки напомнило о нескольких предприятиях, которые также оказались на грани разорения, но их судьба, почему то, не заинтересовала республиканские власти.

Фанерный комбинат в Нижегородке никто не спешит спасать. Фото: телеканал UTV

Например, в конце января этого года в Уфе под сокращение попали около 500 работников «Уфимского фанерно-плитного комбината», расположенного в микрорайоне Нижегородка. Сейчас комбинат близок банкротству и, судя по всему, никто не собирается его «реанимировать». На этом фоне громогласные заявления о возрождении башкирской промышленности выглядят как минимум странно.